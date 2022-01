Dak Prescott établit le record des Cowboys pour le plus de passes de TD en un an

09/01/2022 à 06:12 CET

.

Le passeur des Cowboys, Dak Prescott, a établi le record du plus grand nombre de passes de touché samedi de la franchise en un an dans le Dallas 51-26 raclée des Eagles de Philadelphie dans la semaine 18 de la NFL.

Prescott a réussi cinq passes de touché, a atteint 37 au cours de la saison et a franchi la barre du plus grand nombre d’expéditions vers la zone d’extrémité en un an qui appartenait à Tony Romo depuis 2007 avec 36. Il a également ajouté son huitième match avec au moins trois passes de touché.

Cowboys, 12-5, champions de l’Est, quatrième à NL, ils ont encore une chance d’être les deux NFC et reçoivent lors de leur premier match éliminatoire, bien qu’ils nécessitent trois combinaisons.

Que les 49ers, Phanters et Seahawks battent ce dimanche dans leurs matchs respectifs, les Rams, les Buccaneers, tous deux 12-4, et les Cardinals, 11-5.

Ils seront troisièmes si seuls les Rams et l’Arizona perdent.

Les Eagles, 9-8, deuxièmes à l’Est, ont sept billets pour les éliminatoires de la NFC, Ils visent la sixième place si les Rams battent San Francisco et les Saints ont battu Atlanta.

Mission difficile avait Philadelphie ne pas être en mesure d’avoir 10 joueurs titulaires signalés avec une blessure, parmi lesquels son passeur Jalen Hurts s’est démarqué, ainsi que 11 autres qui ont été testés positifs pour COVID-19 ; Dallas a eu cinq absences.

Avec le départ de Hurts, Gardner Minshew, 25 ans, a fait sa deuxième apparition de l’année.

Dans sa première série Minshew connecté avec Tyree Jackson, 0-7. La réponse est venue dans l’offensive d’ouverture de Dallas avec un 7-7 envoyé dans la zone des buts à Cedrick Wilson et un placement pour terminer le premier quart 10-7.

Philadelphie a égalisé au deuxième quart avec un coup de pied à trois points, mais Prescott a répété la combinaison avec Wilson pour éloigner l’équipe de la seule étoile 17-10.

Trois minutes avant la mi-temps les Eagles, la meilleure attaque au sol de la NFL, Ils ont fait match 17-17 avec une course de Kenneth Gainwell.

Les Cowboys ont repris la tête, 23-17, avec Prescott envoyant dans les diagonales, maintenant pour Dalton Schultz, 23-17, et ils l’ont prolongé 30-17 avec une autre passe de touché à Schultz.

Au troisième quart, l’équipe locale s’est approchée avec un field goal de 30-20.

Dallas s’est éloigné 37-20 au quatrième quart sur la cinquième passe de touché de Prescott, qui cette fois, il a rattrapé Corey Clement et ils ont obtenu sept autres points, 44-20, avec une course d’Ito Smith.

Le 51-20 a été réalisé avec un score précipité par JaQuan Hardy. Les Eagles se sont rapprochés 51-26 avec un laissez-passer pour Quez Watkins.

Le demi offensif des Cowboys Ezekiel Elliott a consommé 87 verges dans ce match, sa quatrième saison avec plus de 1 000 verges au sol.

Dans l’autre duel ce samedi les Chiefs de Kansas City ont battu les Broncos de Denver 28-24.

Matchs ce dimanche : Bengals-Browns, Packers-Lions, Bears-Vikings, Washington-Giants, Colts-Jaguars, Steelers-Ravens, Titans-Texans, Saints-Falcons, Jets-Bills, 49ers-Rams, Patriots-Dolphins, Seahawks-Cardinals, Phanters- Boucaniers et Chargers-Raiders.