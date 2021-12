Dakar 2022 – Albert Llovera : « Le Dakar permet de se sentir comme un autre »

26/12/2021

Act à 10h58 CET

Albert Llovera (Andorre, 1966) a été laissé dans un fauteuil roulant à l’âge de 18 ans, après avoir subi un accident lors de la Coupe du monde de ski à Sarajevo. Il n’a pas abandonné et est devenu des années plus tard le premier pilote à mobilité réduite à obtenir une licence pour participer à des rallyes contre des rivaux sans handicap.

Sur le Dakar c’est une institution et après un an d’absence, il revient avec plus d’enthousiasme que jamais pour disputer l’édition qui démarre le 1er janvier en Arabie Saoudite. Il le fera au volant d’un camion Iveco Powerstar 4X4 de l’équipe tchèque Fesh Fesh de Tomas Vratny et sera accompagné de Jorge Salvador, copilote navigateur et Marc Torres, copilote mécanique.

Quelle est la chose la plus difficile pour un pilote handicapé dans une course déjà aussi dure que le Dakar ?

Sans aucun doute, la reprise après les étapes. Heureusement que je peux compter sur mon ostéopathe Jordi Saragosse, qui assure que tout retourne sur son site. Je pilote une « bête » de 9 000 kilos et 100 chevaux et ma colonne vertébrale est celle qui supporte tous les efforts, car du fait de ma lésion médullaire je n’ai ni muscles abdominaux ni paravertébraux. Je sors du camion en faisant un ‘quatre’ et avec l’étirement je pousse entre 4 et 6 centimètres.

En 2020, il a bouclé son meilleur Dakar, 15ème en camions avec De Rooy, mais la saison dernière il a été laissé de côté.Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de fermer des sponsors avec Covid ?

La pandémie rend tout plus difficile. Mais sur le Dakar j’ai aussi eu quelques déceptions. Après la répercussion que nous avons eue avec De Rooy, de nombreux coureurs avec des « pasta » m’ont battu et après trois mois d’obtention d’un excellent résultat, ils avaient déjà oublié. Les gens préfèrent parfois l’argent au travail que vous faites pour eux. Mais je n’aime pas garder les mauvaises expériences dans ma mémoire. Je garde toujours les bonnes choses. Et ce Dakar 2020 était incroyable.

Physiquement et techniquement, comment êtes-vous arrivé à cette édition ?

Mes bras font office de jambes et je dois être forte, car en Arabie nous allons passer un mauvais moment et il y aura des étapes très compliquées, il faut donc être le mieux préparé possible, ce que je suis. Quant à l’aspect sportif, on manque de kilomètres avec le nouveau camion, mais ce n’est pas une nouveauté. C’est ce qui se passe généralement lors de la fermeture de projets à la dernière minute. Heureusement, nous avons pu faire deux jours d’essais et de réglages au Maroc et sur le sable.

Que pensez-vous de la tournée 2022 ?

Je connais le terrain en Arabie, mais il change à chaque édition. Il y aura beaucoup de désert et beaucoup de sable. Je suis un peu inquiet pour les étapes en boucle et je pense que les étapes marathon arrivent trop tôt, peut-être que les gens ne seront pas encore prêts. Mais bon, je ne veux pas trop réfléchir à tout ça, on va le trouver.

Ce sera son septième Dakar. Quelle est l’importance de l’expérience dans cette carrière?

Au niveau ‘noix de coco’ c’est fondamental. Tu souffres beaucoup en rallye et j’y suis habitué, pas seulement à cause du Dakar, disons que c’est mon point fort. Pour moi, le plus dur c’est après chaque étape et je n’ai pas de camping-car, je suis un classique et je dors sous tente. Pour moi, au quotidien, tout est plus compliqué.

Vous avez été précurseur en rejoignant l’aventure Dakar alors que vous étiez en fauteuil roulant. Cette année, outre Isidre Esteve, il y aura aussi Joan Lascorz. Avez-vous le sentiment d’avoir aidé des pilotes handicapés à suivre leur chemin ?

Je ne sais pas si je suis un pionnier, mais je suis fier d’avoir ouvert cette voie. Je suis très excité. Cette année, nous serons cinq et nous espérons que d’autres viendront à l’avenir. À toutes les personnes qui sont comme moi et qui sont encouragées à participer au rallye, j’essaie d’aider et de transmettre ce que l’on ressent là-bas. Le Dakar vous donne la liberté d’être une fois de plus, car dans la course, lorsque vous conduisez, vous êtes le même que les autres participants. Et je leur dis aussi qu’il ne va pas se promener, mais concourir, essayer de finir et le plus haut possible dans le classement.

Quel est votre objectif cette année ?

L’objectif est toujours de finir mais j’espère que nous pourrons dépasser la 15e position que nous avons atteinte il y a deux saisons. Ça serait génial.

Quel est votre meilleur souvenir du Dakar ?

Le troisième, que j’ai fait dans un buggy avec un moteur Corvette et avec Alex Haro comme copilote. Il y a eu trois étapes au cours desquelles nous avons enduré des températures de plus de 60º dans l’habitacle de la voiture. Mais nous avons réussi à terminer. Et un autre bon « souvenir » c’était en 2020. Un jour nous avons cassé la transmission du camion et sommes arrivés au bivouac à deux minutes de la fermeture, histoire de prendre une douche et de retourner à l’étape suivante. Le chef d’équipe m’a dit : « Albert, je comprends si tu veux le laisser & rdquor ;. Et j’ai répondu : « Êtes-vous déjà allé faire la fête le soir et ensuite aller directement au travail le lendemain matin ? Tranquille qu’on la suive et on le fera super bien & rdquor ;. L’étape suivante, nous avons terminé dans les dix premiers et quand nous sommes arrivés au camp, tous les rivaux de Kamaz et Tatra se sont alignés pour nous applaudir.