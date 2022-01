Dakar 2022 – Barreda : « Je suis tombé et j’ai remarqué que ma clavicule sortait à nouveau »

01/10/2022

Joan Barreda (Honda) traîne une fracture de la clavicule depuis la cinquième étape du Dakar qui lui cause « beaucoup de douleur & rdquor; et dans le huitième, disputé ce lundi entre Al Dawadimi et Wadi Ad Dawasair, il a beaucoup souffert de la douleur persistante et d’une nouvelle chute sur une dune.

« Attendez & mldr; à l’automne, j’ai remarqué que la clavicule sortait à nouveau et pendant quelques minutes, ça faisait très mal. J’ai dû conduire d’une seule main, mais avec le passage des kilomètres ça s’est amélioré & rdquor;, a-t-il expliqué Barreda en arrivant au camp.

« Une étape difficile, avec beaucoup de sable au début. Dans un saut d’une dune qui s’est coincée, je suis sorti devant et le vélo est tombé sur moi. Mais j’ai essayé de gérer la situation pour continuer et essayer de suivre Nacho (Cornejo), qui avait un rythme très élevé, on s’est trompé dans une note et ça nous a beaucoup conditionné car on a perdu entre 10 et 15 minutes . Dommage car cela aurait été une très bonne étape pour nous & rdquor;, a ajouté celui de Castellón.

Barreda a regretté l’échec à la fin qui lui a fait perdre 11 minutes et 43 secondes par rapport au vainqueur de la huitième étape, le Britannique Sam Sunderland (Gas Gas), qui compte désormais 14 minutes au classement général : « Demain sera un autre jour et je vais essayer de faire mieux. La course est très serrée devant, mais l’important est de garder le rythme, de rester concentré et fort. Physiquement, je me sentais mieux aujourd’hui mais je suis tombé dans le sable et ça m’a vraiment gêné l’épaule pendant quelques minutes. L’important c’est qu’on soit bien, il y a quatre jours devant et tout peut arriver & rdquor;, a-t-il valorisé.

« Vous devez vous battre et donner le meilleur de vous-même chaque jour. Aujourd’hui, alors que j’étais dans une position légèrement plus avancée et une suspension plus souple, j’ai beaucoup souffert dans les dunes. Mais c’est comme ça. Le rythme à venir est très élevé et il faut serrer les dents & rdquor;, a-t-il ajouté.