Dakar 2022 – Benavides, actuel champion, quitte le Dakar

01/12/2022 à 10:01 CET

.

Le pilote argentin Kevin Benavides (KTM) a quitté mercredi le Dakar où il défendait son titre, sur la dixième et avant-dernière étape du rallye, entre Wadi Ad Dawasir et Bisha.

Le champion de l’édition précédente avait dû jeter l’éponge en raison d’un problème au kilomètre 122, selon l’organisation, qui attribuait l’arrêt du coureur sud-américain à un contretemps « mécanique ».

Benavides Il a été contraint d’abandonner la spéciale du jour et n’a pu continuer la bataille pour rééditer sa victoire sur le Dakar, alors qu’il tentait de reconquérir les 36 minutes qu’il avait perdues en navigation dans l’étape 1B après ce mardi il a terminé deuxième de la neuvième journée, avec départ et arrivée à Wadi Ad Dawasir, et sera placé à 10’22 & rdquor; du chef.

Celui de Salta a prévenu qu’il restait des étapes difficiles et bien qu’il ait anticipé que tout puisse arriver, il a finalement dû s’arrêter au kilomètre 133.

Au kilomètre 128, peu de temps avant j’ai dû renoncer à continuer, Benavides Il était cinquième, 47 secondes derrière l’Espagnol Joan Barreda (Honda), qui menait la spéciale.