Dakar 2022 – C’est la première équipe 100% féminine de l’histoire de Dakar

Le nom de Merce Martí est associé à l’aviation et à l’aventure, mais il sera désormais aussi une référence dans le Rallye Dakar 2022. Le pilote catalan est déjà en Arabie saoudite avec une équipe composée à cent pour cent de femmes, le Team Dakar Féminin Groupe CMR, et dans lequel l’Andorrane Margot Llobera Il sera votre copilote dans le Can-am Maverick RS préparé par FN Speed ​​Team, dans la catégorie des buggys côte à côte. Le test démarre ce 1er janvier depuis la ville de Djeddah.

« Notre mission est de revendiquer la présence des femmes dans le raid le plus difficile au monde. Rendre nos objectifs visibles en autonomisant et en donnant de la visibilité aux femmes dans le but de promouvoir les générations futures », a-t-il déclaré. Marti lors de la présentation de l’équipe en novembre dernier.

Dans ce même acte, Laura Vilagra, Ministre régional de la Présidence de la Generalitat de Catalunya, la considérait déjà comme une référence pour les générations futures : « Ce sera sans aucun doute la législature du sport féminin. Ce sont cinq femmes courageuses engagées dans le sport féminin, une équipe incroyable qui dispose d’une voiture de premier ordre et dont la mission principale est de devenir une référence pour les futures générations de filles, de montrer qu’il n’y a pas d’impossibilités et de donner un maximum de visibilité aux sportives en une vitrine imbattable comme le Rallye Dakar ».

« A 25 ans j’ai eu l’opportunité de concourir et de remporter le Tour du Monde en avion. Cela a été un tournant dans ma vie professionnelle et personnelle et ce projet me rappelle celui de 94, car il est aussi unique », a-t-il déclaré. stressé Marti.

Nous sommes tous à Djeddah ! Après quelques jours en famille, nous nous sommes envolés hier pour Djeddah pour finaliser les préparatifs du #rallye le plus exigeant au monde. Cette semaine est cruciale pour préparer la voiture et nous préparer à ce qui va suivre. #Dakar2022 pic.twitter.com/WnajIbiGkX – mercepilot (@mercepilot) 28 décembre 2021

L’ÉQUIPE FÉMININE DE DAKAR, EN DÉTAIL

Chauffeur : Mercè Martí Anglada

Depuis 1994, elle s’est employée à combiner championnats et courses aériennes, à préparer des expéditions et des conférences. Elle a été la première Espagnole à boucler le Tour du Monde en avion en 1994 et la première femme à le remporter (33 500 km en 92 : 27h). Il a remporté le bronze aux premiers Jeux mondiaux de l’air (1997) et a battu trois records du monde de vitesse sur des routes à travers l’Asie et l’Amérique du Nord. Dans le monde du quatre roues, cela l’a également amenée à participer à des championnats de régularité sur circuit et à des courses tout-terrain. En 1995, elle a été finaliste du Camel Tropy Mundo Maya et plus récemment, elle est le pilote officiel de Porsche en Classic Series. Il a obtenu la médaille d’or de la Fédération Aéronautique Internationale. Il a 3 records du monde de vitesse et d’innombrables distinctions.

Copilote : Margot Llobera

Née en 1996, elle remplit des objectifs sportifs au fil des années. Escalade, ski, triathlons, basket, trial bike, marathons en montagne, ski de randonnée & mldr; Même représentant son pays, l’Andorre, pendant des années, avec l’équipe féminine de football. De profession, Ingénieur Design Industriel, Margot a parié toute sa vie pour le sport de compétition. A tout juste 17 ans, il embarque pour son premier Rallye au Maroc, le Panda Raid. Et dès l’âge de 18 ans, il a un objectif très clair : participer au Rallye Dakar. Son intention est de courir sur une moto, même s’il ne pouvait pas refuser un projet aussi attrayant que celui que Mercè Martí lui a planté cette année, avec une équipe entièrement féminine lors de la prochaine édition en Arabie saoudite.

Équipement mécanique: Jessica Nebra et Iona Hernández

Coordinateur: Núria Gaja

LA VOITURE

Encadrées dans la catégorie côte à côte, Mercè Martí et Margot Llobera concourront à bord d’un Can-am Maverick RS préparé par FN Speed ​​Team et doté d’un puissant moteur bicylindre en V Rotax de 195 ch, d’une boîte de vitesses à double avantages. Sa polyvalence ainsi que son rapport qualité/prix ont fait des buggys l’une des classes émergentes du Off-Road. Ses grands débuts au Dakar ont eu lieu en Amérique du Sud.

Moteur

ROTAX 903 Turbo RS Type : 3 cylindres – 12 soupapes.

Cylindrée : 899 cm3

Puissance max : 195 CV à 7250 tr/min Couple max : 170 Nm à 6000 tr/min

Transmission

Différentiel : MISE À JOUR de l’engrenage à glissement limité

Boîte de vitesses : CVT MIS À JOUR

roues

Pneus : 14 x 7

Pneus : Pneus de compétition

Suspension

Avant : système de coilover

Arrière : système de coilover

Freins

Avant : freins de course

Arrière : freins de course

Poids

850 kg (réservoir 130 L, FIA FT3-1999)

Vitesse maximum

138 km/h (LIMITÉ 130 km/h FIA)