Dakar 2022 – Classements des voitures, motos, quads et camions

01/05/2022

Le à 14:12 CET

Consultez toutes les classifications des Rallye Dakar 2022 dans les catégories de voitures, motocyclettes, quads Oui camions sur le site SPORT.

La quatrième étape, partant d’Al Qaisumah et se terminant à Riyad, a été remportée l’espagnol Joan Barreda dans la catégorie moto. C’est sa deuxième victoire sur ce Dakar 2022 et il est déjà septième au général. Lorenzo Santolino il monte aussi et est déjà cinquième.

Dans la catégorie des voitures, Nasser Al Attiyah Il a été le plus rapide après le penalty saoudien Al Rajhi Oui Carlos Sainz a terminé troisième.

CLASSEMENT MOTO DAKAR 2022 (APRÈS L’ÉTAPE 4)

1 S. Sunderland (GBR) 15h 30 ’01’ ‘

2 M. Walkner (AUT) à 03:00

3 A. van Beveren (FRA) à 4h54

4 D. Sanders (États-Unis) à 07:07

5 L. Santolino (ESP) à 10:28

—

sept J. Barreda (ESP) à 14h12

CLASSEMENT DES VOITURES DAKAR 2022 (APRÈS L’ÉTAPE 4)

1 N. Al-Attiyah (CAT) – 13h 26’02 »

2 S. Loeb (FRA) à 38:05

3 Y. Al Rajhi (SAU) à 49:15

4 G. De Villiers (LDS) à 49:17

5 L. Álvarez (ARG) à 53:58

–

16 C. Sainz (ESP) à 02:20:13

CLASSEMENT QUADS DAKAR 2022 (APRÈS L’ÉTAPE 4)

1 P. Copetti (USA) 19h 25 ’41’ ‘

2 A. Giroud (FRA) à 14h20

3 A. Maksimov (RUS) à 12h55

4 M. Andujar (ARG) à 29:08

5 M. Medeiros (BRA) à 01:15:38

–

Onze A. Feliu (ESP) à 07:06:27

CLASSEMENT DAKAR CAMIONS 2022 (APRÈS L’ÉTAPE 3)

1 D. Sotnikov (RUS) 10h 42 ’32’ ‘

2 E. Nikolaev (RUS) à 11h45

3 A. Karginov (RUS) à 19h44

4 A. Shibalov (RUS) à 27:05

5 A. Loprais (CHE) à 47:08

–

24 A. Llovera (ET) à 07:31:20

Après chaque journée de compétition dans le test qui se joue en Arabie Saoudite, nous vous proposons le classement mis à jour dans chaque catégorie.