Dakar 2022 – Cornejo gagne et Walkner est le nouveau leader !

01/11/2022

Act à 11:14 CET

Le Dakar touche à sa fin à seulement quatre étapes de l’arrivée Benavides et Brabec ils se sont battus pour l’emporter dans la neuvième étape et se lancer dans la lutte pour la victoire. Sunderland, leader provisoire et vainqueur de la huitième étape, s’élançait avec seulement 5 minutes d’avance sur Walkner, Van Beveren et Quintanillà.

Petrucci a commencé 25e après avoir avoué qu’il avait perdu dans la huitième étape alors qu’il se battait pour le top 10 et ce mardi il a voulu rattraper le temps perdu en signant le troisième meilleur temps au départ de l’étape. Ricky Brabec, actuel champion du Dakar et deuxième au général, a réalisé les meilleurs temps aux premiers contrôles.

Après la moitié de la spéciale, les quatre Honda officielles ont signé les meilleurs temps d’une spéciale très serrée. Les leaders du Dakar Walkner, Van Beveren et Sunderland ont bien défendu leurs positions. Brabec, Cornejo, Benavides, Barrera et Quintanilla ils ont mis le maximum d’émotion à ce stade, abandonnant les rênes à quelques minutes d’intervalle.

Dans les 40 derniers kilomètres de l’étape autour de Wadi Ad Dawasir, Cornejo et Brabec se battaient pour la victoire à quelques secondes d’écart. Finalement Cornejo a remporté la 9e étape en remportant sa deuxième victoire sur ce Dakar, Benavides a terminé deuxième, Brabec 3e et Joan Barreda, toujours en train de traîner sa blessure à la clavicule, a réalisé une belle étape, se classant finalement 5e derrière Walkner.

CLASSEMENT ÉTAPE 9 DAKAR 2022

JI. CORNEJO FLORIMO (CHL) Honda 2h 29’30 »K. BENAVIDES (ARG) KTM à 1’26 » R. BRABEC (USA) Honda à 1’47 » M. WALKNER (AUT) KTM à 2’06 »J. BARREDA BORT (ESP) Honda à 2’10 »

CLASSEMENT GENERAL DAKAR 2022

MATTHIAS WALKNER (AUT) 30H 14’03’ ‘SAM SUNDERLAND (GBR) à 02’12 » ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) à 3’56 »PABLO QUINTANILLA (CHL) à 4’41 » KEVIN BENAVIDE (ARG) à 10 ’22’ ‘JOAN BARREDA BORT (ESP) à 10 ’57’ ‘ LORENZO SANTOLINO (ESP) à 26 ’54’ ‘STTEFAN SVITKO (SVK) à 27′ 52 » JOSE IGNACIO CORNEJO (CHL) à 32’30’ ‘ANDREW SHORT (USA) à 34′ 59 » TOBY PRICE (AUS) à 35’14’ ‘