Dakar 2022 – Cristina Gutiérrez et Laia Sanz remportent une belle étape

01/07/2022

Le à 14:12 CET

Deux des femmes avec le poids le plus spécifique au Rallye Dakar, Cristina Gutiérrez et Laia Sanz, ont signé une performance exceptionnelle dans la sixième étape, 404 km à Riyhad. Le Burgos, qui évolue dans la catégorie des prototypes légers avec le Red Bull Off-Road Team USA, a terminé en deuxième position, à 11 minutes et 21 secondes du vainqueur, l’Américain Seth quintero (Équipe junior Red Bull Off-Road États-Unis).

Cristina Il a souffert la première semaine du rallye à cause des pannes subies par les OT3, mais hier dans la quatrième étape, avec la voiture réparée, il a commencé à revenir. « Nous sommes très satisfaits des performances de la voiture ! Nous devons remercier nos super mécaniciens, qui ont travaillé sans relâche pour préparer la voiture pour l’étape. C’était ce dont nous avions besoin, juste pour nous occuper de la course », a-t-elle déclaré après avoir terminé quatrième. .

Ce vendredi s’est encore amélioré et a revendiqué une excellente deuxième position, même s’il sera difficile que d’ici à la fin de la course, le vendredi 14 janvier, le pilote de Burgos puisse aspirer au triomphe final dans sa catégorie. Pour le moment, le Chilien Francisco López Contardo, leader provisoire, est troisième à 2 heures et 20 minutes.

Laia, de plus en plus à l’aise

Laia Sanz, après onze participations réussies dans la catégorie moto Dakar, a décidé qu’à l’âge de 35 ans c’était au tour de laisser derrière elle les risques du deux roues et a réalisé la difficile mission de conclure des parrainages afin de faire le saut vers les voitures avec des garanties. . Il dispute son premier Dakar avec MINI et malgré son manque de kilomètres précédents en essais et tous les obstacles qu’il rencontre en course, il s’en sort très bien. Ce vendredi, la coureuse de Corbera a réalisé sa meilleure performance en terminant 21e au général, à seulement 15′ du vainqueur, l’Argentin Orlando Terranova (BRX).

Au général il est 23ème, bien qu’à 4 heures et 17 minutes du leader Al-Attihah, mais à peine 20′ de Carlos Sainz (21°). Évidemment, aucune comparaison ne peut être faite, car Laia rivalise avec une voiture inférieure à celles des grands favoris, mais si quelque chose montre, c’est que le Dakar est « sa » carrière et l’expérience et la navigation acquises dans sa longue étape sur les motos sont servant à surmonter les obstacles qu’il rencontre, y compris la position douteuse qui lui est attribuée par plusieurs jours dans l’ordre de départ.