Dakar 2022 – Dates, parcours et participants de l’épreuve

31/12/2021

le Dakar 2022 a lieu du 1er au 14 janvier un total de treize jours de compétition. Nous vous dirons à quoi ressemble le parcours, combien d’étapes il y a et combien il y a d’inscrits dans cette édition du rallye le plus dur du monde.

Dans cette édition, il y aura un total de 8 375 kilomètres de parcours (4 258 chronométrés) et aura comme point de départ et d’arrivée la ville de Djeddah. Profiter du terrain qu’il offre Arabie Saoudite, une 70% nouveau circuit axé sur le sable et les dunes, des dunes prometteuses à chaque étape de la compétition.

La visite du 44e édition du Rallye Dakar Il passera par : Djeddah, Ha’il, Al Artawiyah, Al Qaisumah, Riyad, Al Dawadimi, Wadi Ad-Dawasir, Bisha, et retournera à Djeddah.

COURS DAKAR 2022

ÉTAPE 1A (samedi 1er janvier 19 KMS): Départ de la ville de Djeddah vers Ha’il.

ÉTAPE 1B (dimanche 2 janvier, 334 KMS): Tour de Ha’il, une étape principalement sous forme de pistes qui présente une première spéciale avec du sable, beaucoup de slalom et de grandes collines de sable pour un total de 334km.

ETAPE 2 (lundi 3 janvier, 339 KMS) : De Ha’il à Al Artawiyah, première étape marathon dès le début de la compétition, où seront les premières dunes, il n’y aura aucune possibilité d’assistance ce qui signifie que les pilotes devront économiser sur les voitures et faire attention aux pneus car ils ne pourront pas changer les pneus. Dans cette deuxième étape les pilotes seront contraints de repartir avec le véhicule à 100%.

ÉTAPE 3 (mardi 4 janvier, 368 KMS): d’Al Artawiyah à Al Qaisumha, une étape au départ compliqué plein de sable, de cailloux et de dunes qui promet une arrivée plus abordable techniquement avec un total de 368 km. Ils auront besoin d’une bonne gestion des pneumatiques pour terminer l’étape marathon dans de bonnes conditions.

ÉTAPE 4 (mercredi 5 janvier, 465 KMS): d’Al Qaisumha à Riyad, ce sera l’étape la plus longue avec 465 km. Cela promet un début compliqué avec beaucoup de navigation et beaucoup de piste, et une dernière étape avec des dunes et des pistes jusqu’à l’arrivée à Riyad où ils passeront quatre nuits.

ÉTAPE 5 (jeudi 6 janvier, 348 KMS): Cette étape propose une première boucle autour de Riyad par le nord. Ce sera une spéciale de 348 km avec un départ de terre et de cailloux et un final de 80 km de dunes.

ÉTAPE 6 (vendredi 7 janvier 421 KMS): deuxième boucle par Riyad, mais cette fois par la partie ouest, une étape de 421 km avec des pistes sablonneuses et de nombreuses dunes avant une journée de repos.

ÉTAPE 7 (dimanche 9 janvier 401 KMS): Après une nuit de repos, ils quittent Riyad pour rejoindre Al Dawadimi. Une étape avec un total de 401 km de nombreuses dunes, un labyrinthe de pistes, beaucoup de navigation et ils promettent que l’arrivée de cette étape ne sera pas du tout facile.

ÉTAPE 8 (lundi 10 janvier, 394 KMS): il y a une étape difficile vers Wadi Ad-Dawasir avec 394km, une étape très longue avec de nombreuses dunes dans laquelle les organisateurs sont clairs que les coureurs arriveront de nuit en raison de leur complication.

ÉTAPE 9 (mardi 11 janvier 287 KMS): une boucle spéciale autour de Wadi Ad-Dawasir avec beaucoup de navigation, des canyons et des ports totalisant 287km.

ETAPE 10 (mercredi 12 janvier, 374 KMS) : de Wadi Ad-Dawasir à Bisha, une étape de 374 km à parcourir avec beaucoup de piste. Ce sera la seule spéciale où il n’y aura pas de dunes mais elles atteindront un rocher très spécial avec un clin d’œil à la compétition.

ETAPE 11 (jeudi 13 janvier, 345 KMS) : boucle autour de Bisha avec 345 km de sable doux et de nombreuses dunes qui posent un défi technique. Ce sera l’avant-dernière spéciale et ils assurent que là-bas on peut perdre ou gagner un Dakar, chaque km sera un « piège » que les pilotes devront parfaitement gérer.

ETAPE 12 (vendredi 14 janvier, 163 KMS): De Bisha à Djeddah, ce sera la dernière spéciale avec 163 km de pistes où vous pourrez profiter de la conduite à travers l’Arabie saoudite jusqu’à atteindre la mer Rouge et célébrer la cérémonie finale à Djeddah.

PARTICIPANTS

Au total, ce nouveau Rallye Dakar a cherché de nouvelles des tournées beaucoup plus exigeantes pour assurer le spectacle. Dans cette 44e édition Plus de 1000 pilotes et copilotes y participeront, dont 75 prendront le départ du Dakar officiel et 310 participeront au Dakar Classic. Il y a des pilotes de 55 pays et L’Espagne, la France et les Pays-Bas sont les plus représentés de cette édition. De nombreux pilotes sont déjà une légende du Dakar et cette édition comportera également 200 recrues et un total de 25 femmes.

BARREDA, PARMI LES FAVORIS

En moto, il y aura un total de sept équipes officielles auxquelles le pilote Honda participera également Joan Barreda qui a participé à la présentation du parcours et a assuré que : « Nous avons l’opportunité de refaire un Dakar, on va essayer d’en gagner au moins un et grimper au maximum. L’expérience montre que gagner le Dakar n’est pas facile, en regardant mon histoire, les débuts étaient des années où l’expérience manquait et puis j’ai eu quelques années difficiles. Mais les années passent, je suis dans un bon moment, Je me sens fort même et avec plus d’expérience alors espérons que ce sera un bon Dakar » a souligné celui de Honda.

LAIA SANZ DÉBUTS DANS LES VOITURES

Laia sanz Il a également participé à la présentation. Le pilote passe cette fois de deux roues à quatre roues Et elle a expliqué que c’est un bon saut pour elle : « Je me sens comblée par les résultats obtenus jusqu’à présent avec les motos, avec l’âge on pense plus au risque et les deux derniers Dakar je n’ai pas pu arriver préparé. J’ai décidé de faire un pas à quatre roues qui était un rêve que j’avais depuis mon plus jeune âge » Sanz a souligné.

De plus, dans cette présentation, le plan pour atteindre 0 émission d’ici 2030, Audi concourra en 2022 avec une voiture électrique et l’organisation espère que dans deux ou trois ans une grande révolution arrivera au Dakar pour atteindre 2030 avec zéro émission suite à un plan de développement durable structuré lutter contre le changement climatique et que tous les véhicules fonctionnent aux énergies alternatives.