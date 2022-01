Dakar 2022 – Encore un ‘avertissement’ d’Al-Attiyah à Sainz : « Parfois il dépasse la ligne »

08/01/2022 à 14h40 CET

Nasser Al-Attiyah Il est l’homme le plus heureux de Dakar 2022. Du moins pour cette première semaine. Le coureur qatari est le leader de toutes les catégories avec le plus d’avantage sur son principal poursuivant au classement, avec environ 50 minutes d’avance. Et c’est que la première semaine de compétition a été pratiquement parfaite pour Al-Attiyah, qui a vu comment ses rivaux perdaient et perdaient des options pour remporter le Dakar 2022.

Pendant la journée de repos à Riyad, Nasser Al-Attiyah Il est apparu avec divers médias et a passé en revue diverses affaires courantes. Parmi eux, le ‘waypoint’ chaotique. « Nous sommes les meilleurs », a-t-il déclaré après qu’on lui ait demandé comment ils avaient obtenu le point si rapidement. « Nous courons beaucoup de rallyes et d’autres personnes viennent seules sur le Dakar, ce n’est pas notre problème. Matthieu (Baumel) est l’un des meilleurs copilotes de cross-country au monde.. L’an dernier, nous nous sommes perdus dans la dixième étape et nous avons perdu le Dakar, ça arrive parfois, mais il faut travailler. Si vous suivez les traces d’une voiture, vous pouvez vous perdre ou rester coincé dans le ‘roadbook' », a-t-il ajouté dans une interview au journal AS.

Et il avait aussi des mots pour Carlos Sainz. « Carlos se plaint toujours, c’est normal. Ce n’est pas la première fois, il fait presque toujours la même histoire pour rien. Il doit respecter l’organisation, ce n’est pas juste de les critiquer. Et il n’est pas juste de dire qu’un le pilote reçoit de l’aide de l’organisation, mais on peut en dire autant quand Mini a gagné et on ne peut pas le dire. Il faut tout respecter, c’est ce dont on a besoin dans ce sport », a-t-il expliqué avec sérieux.

En outre, Al-Attiyah Il a ajouté que « parfois Carlos et Sven franchissent la ligne ». « Vous pouvez faire des erreurs et Lucas est l’un des meilleurs copilotes, mais si vous ne lui donnez pas l’opportunité de concourir, nous avons remporté la Coupe du monde ici en Arabie, à Hail, et nous savions ce qui allait arriver. Vous besoin de disputer des courses, de ne pas être à la maison d’un Dakar à l’autre. Nous avons travaillé très dur, nous avons disputé quatre courses l’an dernier et nous les avons gagnées », a-t-il conclu ses propos à propos du pilote espagnol.

Le leader aime les règles

C’est normal. Le qatari a eu tout à demander dès la première semaine, il semble donc difficile que le pilote n’ait pas été ravi des nouvelles règles de la compétition. « Maintenant, tout est égal », affirme-t-il. « Nous sommes tous dans le même bateau et vous pouvez faire la différence. Avant, les règles entre les T1 et les buggys n’étaient pas les mêmes, mais maintenant nous sommes tous égaux : Audi, Toyota, BRX – Mêmes tailles de roues, suspensions & mldr ; Nous le demandait depuis longtemps, si nous avions eu cette technologie des « buggies » avant, je pense que nous aurions pu gagner un Dakar », a-t-il expliqué Nasser.

Même à l’avantage d’une cinquantaine de minutes, le pilote qatari n’est pas confiant. Au–Attiya también tuvo palabras en referencia a Sébastian Loeb y reconoció que « le veía como principal rival a porque no sabíamos nada de los Audi, que serán fuertes el próximo año. ‘Seb’ tuvo un día problemas y ayer se perdió, es algo que puede pasar parfois ».