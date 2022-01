Dakar 2022 – Étape spectaculaire pour Joan Barreda ! Santolino se classe cinquième

01/09/2022

Act à 11h40 CET

Le Dakar a repris ce dimanche après l’étape de repos, les pilotes affrontent la deuxième semaine du rallye où tout peut changer et ils l’ont montré. Joan Barreda a été colossal dans cette étape où il a tout donné en se battant pour la victoire avec une clavicule cassée.

Sunderland et Walkner ont été perdus à certains moments de la scène en perdant trop de minutes et abandonner le leadership, quelque chose dont le reste des concurrents a profité. Avec Sunderland et Walker hors d’options Barreda est venu à la tête se battre pour la victoire dans une étape très serrée contre Benavides, Cornejo et Santolino qui ont marqué une belle carrière.

Après les trois quarts de la spéciale, Cornejo était toujours aux commandes devant Benavides, Barreda et Santolino. Et avec Walkner et Sunderland à l’écart, Van Beveren est resté le leader provisoire marquant un tournant lors de la deuxième semaine.

Finalement Cornejo a remporté la septième étape du Dakar 2022 avec 44 secondes d’avance sur Kevin Benavides et 2h51 sur Joan Barreda qui a marqué une étape spectaculaire en léguant et en restant dans les premières positions malgré sa blessure et se classe 7e au général. L’Espagnol Lorenzo Santolino a également fait une bonne course et il a terminé l’étape en 5ème position et est 5ème au général. Van Beveren se positionne comme leader provisoire du général Après avoir terminé l’étape en 11e position, Walker était 18e et Sunderland 19e.

Étape de classification 7 :

JI. CORNEJO FLORIMO (CHL) MONSTER ENERGY K. BENAVIDES (ARG) RED BULL KTM à 44 « J. BARREDA BORT (ESP) MONSTER ENERGY à 2’51 » L. BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA à 7’50 » L. SANTOLINO (ESP) SHERCO à 8’29 »

Voici le classement général :

A. VAN BEVEREN (FRA) MONSTER ENERGY M. WALKNER (AUT) RED BULL KTM à 5’12 « K. BENAVIDES (ARG) RED BULL KTM à 5’23 » S. SUNDERLAND (GBR) GASGAS à 5’38 » L. SANTOLINO (ESP) SHERCO à 6’34 »