Dakar 2022 : étapes, parcours et participants

28/11/2021

Act à 12h18 CET

Ce dimanche 28 novembre, le parcours officiel du Rallye Dakar 2022 qui aura lieu de 1-14 janvier 2022. Pour cette saison, de nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place qui permettent d’élever le niveau des épreuves du championnat.

Profiter du terrain qu’il offre Arabie Saoudite, une 70% nouveau circuit axé sur le sable et les dunes, des dunes prometteuses à chaque étape de la compétition. La visite du 44e édition du Rallye Dakar Il passera par : Djeddah, Ha’il, Al Artawiyah, Al Qaisumah, Riyad, Al Dawadimi, Wadi Ad-Dawasir, Bisha, et retournera à Djeddah. Les étapes ont été divisées avec cet itinéraire :

Première étape: de Djeddah, la ville de départ, à Ha’il, une étape qui compte une première spéciale avec du sable, beaucoup de slalom et de grandes collines de sable pour un total de 330km.

Deuxième étape: de Ha’il à Al Artawiyah où seront les premières dunes et il n’y aura aucune possibilité d’assistance, ce qui signifie que les pilotes devront économiser sur les voitures et faire attention aux pneus car ils ne pourront pas changer les pneus et ils seront obligés de rouler au 100%.

Troisième étape: d’Al Artawiyah à Al Qaisumha, une étape au départ compliqué plein de sable, de cailloux et de dunes qui promet une fin plus facile à rouler avec un total de 368 km.

Quatrième étape: d’Al qaisumha à Riyad, ce sera l’étape la plus longue avec 470 km. Il promet un début compliqué avec beaucoup de navigation et beaucoup de piste, et une dernière étape avec dunes et pistes jusqu’à l’arrivée à Riyad.

Cinquième étape: cette étape propose une première boucle autour de Riyad dans la partie nord. Il s’agira d’une spéciale de 348 km avec 60 km de dunes. A l’issue de cette spéciale les pilotes passeront 4 nuits à Riyad.

Sixième étape: deuxième boucle par Riyad mais cette fois par la partie ouest, une étape de 421 km avec des pistes sablonneuses et de nombreuses dunes avant une journée de repos.

Septième étape: départ de Riyad pour rejoindre Al Dawadimi. Une étape avec un total de 401 km de nombreuses dunes, un labyrinthe de pistes, beaucoup de navigation et ils promettent que l’arrivée de cette étape ne sera pas du tout facile.

Huitième étape: il y a une étape difficile vers Wadi Ad-Dawasir avec 394km, une étape très longue avec de nombreuses dunes dans laquelle les organisateurs sont clairs que les coureurs arriveront de nuit.

Neuvième étape: une boucle spéciale autour de Wadi Ad-Dawasir avec beaucoup de navigation, des canyons et des ports totalisant 290km.

Dixième étape: de Wadi Ad-Dawasir à Bisha, une étape de 374 km à parcourir avec beaucoup de piste. Ce sera la seule spéciale où il n’y aura pas de dunes mais elles atteindront un rocher très spécial.

Avant-dernière étape: boucle autour de Bisha avec 345km de sable fin et de nombreuses dunes. Ce sera l’avant-dernière spéciale et on dit que là-bas on peut perdre ou gagner un dakar, chaque km sera un « piège » que les pilotes devront gérer.

Dernière étape: de Bisha à Djeddah, ce sera la dernière étape avec 163km qui promettent une série de pistes spéciales depuis l’Arabie Saoudite pour arriver tranquillement à Djeddah et pouvoir célébrer la cérémonie finale.

Au total, ce nouveau Rallye Dakar a cherché de nouvelles des tournées beaucoup plus exigeantes pour assurer le spectacle. Dans cette 44e édition Plus de 1000 pilotes et copilotes y participeront, dont 75 prendront le départ du Dakar officiel et 310 participeront au Dakar Classic. Il y a des pilotes de 55 pays et L’Espagne, la France et les Pays-Bas sont les plus représentés de cette édition. De nombreux pilotes sont déjà une légende du Dakar et cette édition comportera également 200 recrues et un total de 25 femmes.

En moto, il y aura un total de sept équipes officielles auxquelles le pilote Honda participera également Joan Barreda qui a participé à la présentation du parcours et a assuré que : « Nous avons l’opportunité de refaire un Dakar, on va essayer d’en gagner au moins un et grimper au maximum. L’expérience montre que gagner le Dakar n’est pas facile, en regardant mon histoire, les débuts étaient des années où l’expérience manquait et puis j’ai eu quelques années difficiles. Mais les années passent, je suis dans un bon moment, Je me sens fort même et avec plus d’expérience alors espérons que ce sera un bon Dakar » a souligné celui de Honda.

Laia Sanz Il a également participé à la présentation. Le pilote passe cette fois de deux roues à quatre roues Et elle a expliqué que c’est un bon saut pour elle : « Je me sens comblée par les résultats obtenus jusqu’à présent avec les motos, avec l’âge on pense plus au risque et les deux derniers Dakar je n’ai pas pu arriver préparé. J’ai décidé de faire un pas vers les quatre roues ce qui était un rêve que j’avais depuis mon plus jeune âge » Sanz a souligné.

De plus, dans cette présentation, le plan pour atteindre 0 émission d’ici 2030, Audi concourra en 2022 avec une voiture électrique et l’organisation espère que dans deux ou trois ans une grande révolution arrivera au Dakar pour atteindre 2030 avec zéro émission suite à un plan de développement durable structuré lutter contre le changement climatique et que tous les véhicules fonctionnent aux énergies alternatives.