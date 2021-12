Dakar 2022 – Horaire et où regarder le Rallye Dakar à la télévision

28/12/2021

Ronald goncalves

Arabie Saoudite est encore une fois le décor choisi pour la Rallye Dakar a lieu, cette fois dans son édition 2022. Le célèbre tournoi automobile va battre des records en termes de dimensions et, par conséquent, il y a de grandes attentes derrière son développement. Nous vous disons le programme et où regarder le Rallye Dakar 2022.

Le parcours de la 44e édition du Rallye Dakar Il passera par Djeddah, Ha’il, Al Artawiyah, Al Qaisumah, Riyad, Al Dawadimi, Wadi Ad-Dawasir, Bisha et retournera à Djeddah.

En tout, Plus de 1 000 pilotes et copilotes y participeront, dont 75 prendront le départ du Dakar officiel et 310 participeront au Dakar Classic. Ainsi, en plus des centaines de vétérans qui feront une apparition à la course, on appréciera simultanément la participation de 200 recrues et un total de 25 femmes; le tout réparti 55 nationalités.

HORAIRES ET O VOIR LE DAKAR 2022

le Rallye Dakar 2022 Il sera effectuée entre le 1er janvier et le 14 janvier et, en Espagne, vous pouvez le voir en direct grâce à la couverture de Télédéportation, Esport3, La1 Oui TV3. Dans le cas de l’Amérique latine, les fans pourront se brancher sur les chaînes ESPN et Star +.

De plus, sur le site de SPORT Vous pourrez suivre toute la couverture informative de l’événement avec les meilleures chroniques, résumés et galeries de photos de la Dakar 2022.