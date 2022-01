Dakar 2022 – Horaire et où regarder l’étape d’aujourd’hui à la télévision

01/03/2022

Le à 07:42 CET

Ronald goncalves

Le Rallye Dakar 2022 a débuté le 1er janvier et nous allons vous détailler l’horaire et où regarder à la télévision et en ligne l’étape d’aujourd’hui, le 3 janvier au se rallier le plus dur de la planète.

Le parcours de la 44e édition du Rallye Dakar Il passera par Djeddah, Ha’il, Al Artawiyah, Al Qaisumah, Riyad, Al Dawadimi, Wadi Ad-Dawasir, Bisha et retournera à Djeddah.

En tout, Plus de 1 000 pilotes et copilotes y participeront, dont 75 prendront le départ du Dakar officiel et 310 participeront au Dakar Classic. Ainsi, en plus des centaines de vétérans qui feront une apparition à la course, on appréciera simultanément la participation de 200 recrues et un total de 25 femmes; le tout réparti 55 nationalités.

HORAIRES ET O VOIR LE DAKAR 2022

le Rallye Dakar 2022 est mise en oeuvre du 1er janvier au 14 janvier et en Espagne, vous pouvez le voir en direct grâce à la couverture de Télédéportation, Esport 3 et Eurosport (disponible sur DAZN). Télédéportation aura son spécial tous les jours à 22h00 (CET), tandis que Eurosport fera un programme d’une heure de 21h00 à 22h00 (CET). Esport3 Il débutera son programme à 20h30 (CET).

Dans le cas de l’Amérique latine, les abonnés pourront syntoniser les chaînes ESPN Oui Étoile +.

De plus, sur le site de SPORT Vous pourrez suivre toute la couverture informative de l’événement avec les meilleures chroniques, résumés et galeries de photos de la Dakar 2022.

HORAIRES DES ETAPES DE DEPART ET D’ARRIVEE

Étape 2 | Départ de l’étape (1ère moto) : 5h40 ; Arrivée (1ère moto) : 9h34 (CET).

Étape 3 | Départ étape (1er vélo) : 5h10 ; Arrivée (1ère moto) : 9h22 (CET).

Étape 4 | Départ étape (1er vélo) : 5h10 ; Arrivée (1ère moto) : 10h43 (CET).

Étape 5 | Départ étape (1er vélo) : 5h35 ; Arrivée (1ère moto) : 9h25 (CET).