Dakar 2022 – Laia Sanz : « Dans ce Dakar je reviens de zéro »

26/12/2021

Act à 10h29 CET

Après que onze éditions brillant et remportant la catégorie moto femme au Rallye Dakar, Laia Sanz se sent à nouveau « comme une recrue » avant ses débuts sur quatre roues avec le X-Raid Mini, sponsorisé par KH7 et Primax. La coureuse de Corbera s’est entretenue avec les médias à Barcelone avant de partir pour l’Arabie saoudite, où elle affrontera le 1er janvier son nouveau défi.

« J’ai les sensations d’il y a dix ans quand j’ai fait mes débuts en moto. Comme alors, je pars de zéro et pars sans savoir ce que je vais trouver », a commenté Laia, qui s’appuie néanmoins sur son expérience : » Logiquement c’est un avantage , » souligne-t-il.

Concernant le déroulement du test en Arabie saoudite, il a souligné que « Il y aura 40 ou 50 kilomètres de dunes presque tous les jours, donc une navigation difficile nous attend. Ce sera dur, mais aussi rapide. Si nous ne nous précipitons pas, nous pouvons faire un bon Dakar. J’ai aussi une très bonne équipe. derrière nous », dit-il.Laia, 36 ans, a expliqué sa décision de mettre fin à sa longue et prolifique période à moto : « Il y a eu de nombreux facteurs pour considérer que c’était le bon moment pour changer. Le Dakar à moto est très exigeant et ces dernières années ont été difficiles. , avec de nombreux accidents. Je n’ai plus 20 ans et je suis plus conscient du risque. De plus, j’ai eu l’occasion de rouler en Extrême E avec Carlos Sainz et cela m’a aidé à franchir le pas, qui sur le d’autre part, c’est la démarche naturelle d’un motard sur le Dakar ».

En plus de ses quatorze titres mondiaux de trial et six titres mondiaux d’Enduro, Laia compte onze participations (2011-2021) au Dakar et s’est imposée dans la catégorie féminine dans chacune d’elles, obtenant une neuvième place absolue en 2015, le meilleur résultat féminin sur les motos en quatre décennies d’histoire du rallye.

Le 11 décembre, le pilote du KH7 a effectué son dernier essai au Rally Hail of Saudi Arabia, terminant en huitième position, septième dans la catégorie T1, avec sa nouvelle voiture et avec celui qui sera son copilote, l’italien Maurizio Gerini, qui Il vient également de la classe des deux-roues et a remporté la classe marathon à deux reprises.

« Je me suis bien adapté à la voiture et ce test m’a aidé à gagner en aisance et en rythme pour le Dakar. Cela nous a permis de réaliser de bons chronos et de rouler près du top 5. J’ai aussi pu travailler avec Maurizio, qui est un bon copilote et un grand navigateur, qui a aussi une idée de la mécanique et un caractère qui complète très bien le mien. A la fin de la journée on va partager une quinzaine dans une voiture, pour qu’on se comprenne mieux » , a plaisanté Laia. ravi du message du fondateur de X-Raid, Sven Quandt : « Nous avons été champions sur le Dakar avec Nani Roma, Al Attiyah, Carlos Sainz et Peterhansel. Maintenant, nous avons une toute nouvelle équipe dans laquelle se trouve Laia, qui a couru à moto jusqu’à présent et qui a commencé il y a seulement neuf mois à participer à des raids en voiture. La première course avec nous était le Rallye d’Andalousie, où il a très bien fait, il a montré une bonne maîtrise de la voiture et on a pu voir qu’il avait du talent. Puis il y a quelques semaines à Ha’il, il s’en est très bien sorti. Je la voyais parfaitement rouler dans les dunes, avec un bon contrôle de la voiture et aussi avec la bonne vitesse. Je pense donc qu’il a de bonnes chances sur le prochain Dakar d’atteindre une bonne position finale et je lui souhaite bonne chance. »