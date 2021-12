Dakar 2022 – Laia Sanz : « Je me sens à nouveau comme une recrue et je suis très heureuse »

30/12/2021 à 20h17 CET

.

Le pilote espagnol Laia sanz (Mini X-Raid) fait ses débuts dans la catégorie voiture dans le Rallye Dakar 2022 qui commence le 1er janvier, après 11 participations consécutives à moto, et se sent comme un «débutant & rdquor; dans le but de « finir la course & rdquor; et « apprendre & rdquor;.

« Je n’ai aucune expérience du Dakar en voiture, même si j’ai beaucoup d’expérience à moto. Finir la course n’est jamais facile et c’est le but en plus d’apprendre. Evidemment j’aime concourir et je regarderai les résultats à la fin de chaque journée, mais je vais seulement essayer d’apprendre & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Djeddah (Arabie saoudite) deux jours avant le début de la compétition.

« J’attends l’avenir avec impatience. C’est vraiment excitant. Je me sens à nouveau comme un débutant et je suis très heureux. Je vais essayer de profiter, d’atteindre la fin et d’apprendre beaucoup& rdquor;, a-t-il développé.

Laia sanz Il a également analysé sa décision de passer au quatre roues : « Je pense qu’après 11 Dakar à moto, c’était suffisant. J’ai accompli plus que ce que j’aurais pu imaginer et j’en suis fier. Evidemment le vélo va me manquer, mais je ne manquerai pas les premières montées (pour sortir sur les scènes) & rdquor;, a-t-il déclaré.