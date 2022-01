Dakar 2022 – L’ASO « prévient » qu’il y aura des changements dans le classement des motos

01/06/2022 à 13:09 CET

.

Association Sportive Amaury (ASO), organisateur du Dakar, a décidé d’interrompre les courses motos et le Dakar Classic avant que tout le monde ne termine la spéciale faute de pouvoir respecter les mesures de sécurité en raison de la « forte mobilisation des moyens d’assistance aérienne ».

« Les résultats des catégories motos et du Dakar Classic seront adaptés à la situation conformément à la réglementation en vigueur. Les officiels évaluent différentes options pour choisir la solution la plus juste pour tous les pilotes, à la fois ceux qui ont terminé la spéciale et ceux qui sont debout sur la piste », a indiqué dans un communiqué.

A moto, l’Australien Toby Prix (KTM) a remporté la cinquième étape du Dakar, partant et arrivant à Riyad (Arabie saoudite), après avoir reculé de trois minutes dans les 100 derniers kilomètres d’une journée dont les Britanniques Sam sunderland (Gas Gas) reste leader du classement général moto.

Celle qui ne subira pas de modifications sera celle des voitures puisqu’« elle parcourt un itinéraire différent & rdquor; -celui qui fera les motos demain vendredi- et « dispose d’un dispositif d’assistance aérienne indépendant & rdquor;, a détaillé ASO.