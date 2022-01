Dakar 2022 – Le Dakar des polémiques : Sainz, Al-Attiyah, les annulations…

01/08/2022

Le Dakar 2022 promettait un beau challenge tant au niveau du parcours que de la difficulté, les pilotes savaient qu’ils allaient affronter des étapes totalement inédites et que dès le départ ils trouveraient des situations difficiles à gérer. Ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est que le Dakar serait marqué par tant de polémiques qu’ils couvrent même l’essentiel de la compétition.

L’INCOGNITE DE L’EXPLOSION

Dans les jours précédant Dakar, le véhicule de Boutron a explosé à 500 mètres de l’hôtel de Djeddah alors qu’il voyageait avec cinq personnes. Les autorités du pays ont qualifié l’événement d' »accident » mais de France a lié l’explosion à une possible attaque terroriste. Le ministre français des Affaires étrangères a demandé à l’Arabie saoudite d’être « très transparente car il y a des hypothèses selon lesquelles il pourrait s’agir d’un attentat terroriste ».

Philippe Boutron a été grièvement blessé après l’explosion et le Le gouvernement français estime que « le Dakar vaut la peine d’être suspendu ». D’autre part, le directeur de course, David castera Il a assuré « à partir d’aujourd’hui, le Dakar n’est pas suspendu. Tant que nous n’aurons pas de réponses, nous n’allons pas tirer de conclusions. Pour l’instant nous allons terminer ce rallye, et après nous verrons ».

ÉTAPES ANNULÉES

La sixième étape du Dakar qui s’est déroulée avant la journée de repos n’a pas été disputée dans son intégralité en raison du mauvais état du terrain dans la catégorie motos et quads. Les fortes pluies et le mauvais état de la piste après le passage des voitures et des camions ont laissé la piste « impraticable » pour les motos, selon l’organisation. Les pilotes ont vu le danger et ont demandé l’annulation de l’essai.

Il s’agissait de la deuxième annulation de 2022, puisque les conditions météorologiques défavorables qui empêchaient de garantir la sécurité des pilotes ont forcé l’annulation d’une partie de la cinquième étape pour les motos, les quads et les véhicules de la catégorie classique. Les incroyables inondations dans le désert ont laissé le Dakar sans l’un des tests les plus marquants: l’étape marathon.

SANCTIONS CONTROVERSES

Nasser Al-Alttyah a été accusé dans la première étape du Dakar d’avoir des informations privilégiées et dans la deuxième étape d’avoir mis fin au « datalogger » (le standard qui collecte les paramètres du véhicule) déconnecté. Le règlement établit que tous les véhicules sont obligés d’avoir l’enregistreur de données connecté à tout moment pour lequel le pilote a été sanctionné. Mais dans ce cas, au lieu d’exclure le pilote de la compétition, ils ont décidé de mettre un pénalité financière de 5 000 €, quelque chose qui ne convenait pas aux concurrents de Toyota.

Cependant, la sanction la plus controversée est celle de Giniel De Villiers qui a écrasé deux pilotes différents lors des premières étapes du Dakar. Le pilote Toyota a été sanctionné par la FIA d’une pénalité de cinq heures pour écrasement et non-assistance à deux reprises. De Toyota, ils ont fait tout leur possible pour éviter la sanction et deux jours plus tard, ils ont présenté la preuve que a conduit l’organisation à lever la pénalité du pilote et ils ont permis au Sud-Africain de ré-enrôler le Dakar 2022.

Les pénalités pour excès de vitesse marquent également le classement des étapes : Barreda et Petrucci ont réalisé une quatrième étape spectaculaire mais leur joie a été de courte durée. Barreda a été sanctionné avec seulement une minute et Barbec avec deux minutes pour dépasser la limite de vitesse, et Le pire était pour Petrucci qui après avoir terminé troisième a été sanctionné de 10 minutes pour passer à 50km/h dans une zone à 30km/h. Bien que la sanction n’ait pas démotivé l’ancien pilote de MotoGP qui il a été proclamé champion de l’étape suivante après la sanction de six minutes infligée à l’Australien Toby Price.