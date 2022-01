Dakar 2022 – Le directeur du Dakar : « A ce jour, il n’est pas suspendu »

01/07/2022

le Dakar 2022 Il affronte sa journée de repos ce samedi même si, si cela dépendait du gouvernement français, elle ne reprendrait pas dimanche. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a évoqué une éventuelle annulation du rallye après l’ouverture de l’enquête parallèle mardi sur l’explosion qui a touché le Français Philippe Boutron et l’équipe Sodicars pointe l’hypothèse d’un attentat terroriste.

Boutron a été opéré à Djeddah et plus tard évacué en France avec blessures graves aux deux jambess, après la voiture qu’il conduisait et dans laquelle circulaient cinq autres personnes, a sauté en l’air à 500 mètres de l’hôtel, en route vers le bivouac, le jour du départ du Dakar. Votre partenaire Barbet Mayeul, l’a fait sortir du véhicule et l’a empêché de saigner avec deux garrots. Dès le premier instant, on a parlé d’un « Acte de malveillance & rdquor;, mais les autorités locales et l’organisation du rallye n’ont pas fait plus de lumière sur le sujet et l’essai s’est poursuivi.

« Les procédures initiales de collecte de preuves n’indiquent aucun type de suspicion criminelle », a annoncé l’agence de sécurité saoudienne le 1er janvier. Cependant, l’équipage de Sodicars a insisté sur le fait que l’explosion était due à une bombe placée sous le dessous de la voiture, ce qui a conduit le parquet français à ouvrir sa propre enquête antiterroriste.

PRÉCÉDENTES SIMILAIRES

Association Sportive Amaury (ASO), la société qui promeut le Dakar, est française et dépend par conséquent de la législation et du gouvernement de ce pays. Par conséquent, les déclarations de Le Drian ils ont sonné l’alarme dans le camp de rassemblement, désormais installé à Riyad, à la veille du jour de repos. « Nous pensons que cet événement sportif vaut la peine d’être abandonné. La question est sur la table. Il pourrait s’agir d’un attentat terroriste sur le Dakar”, a-t-il dit. « Nous avons discuté avec les organisateurs, qui ont décidé de maintenir la course et dans ce cas, nous devons être prudents. Nous leur avons demandé, ainsi qu’aux responsables saoudiens, d’être très transparents, car il y a des hypothèses selon lesquelles cela aurait pu être une attaque », a souligné le ministre des Affaires étrangères dans des déclarations à Radio Montecarlo et BFM TV.

Avec une demi-course à disputer (elle se termine le vendredi 14), il faut rappeler que la France avait déjà pressé et réussi à annuler le rallye en 2008, face aux menaces terroristes, alors que la caravane s’apprêtait à partir de Lisbonne, exhortant la société dakaroise assureur à retirer sa couverture à l’épreuve, ce qui rendait sa célébration irréalisable. En 2009, ASO a déplacé le rallye en Amérique du Sud et il se tient en Arabie saoudite depuis trois ans.

« Nous nous posons beaucoup de questions, mais tant que nous n’aurons pas de réponses, pendant que l’enquête se poursuit, nous n’allons pas tirer de conclusions.. Aujourd’hui, il n’est pas suspendu. Pour le moment nous allons terminer ce rallye et puis, dans le futur, nous verrons & rdquor;, a commenté le directeur du Dakar David castera avant la polémique suscitée par les déclarations du ministre français des Affaires étrangères.

« Je me sens très triste, j’ai parlé avec Phillipe. C’est un gars incroyable, j’ai été impressionné de parler avec lui. Mes pensées sont avec lui à tout moment », a-t-il concédé. Castera à propos de son compatriote blessé dans l’attentat présumé de Djeddah.

Le directeur du Dakar a souligné que son organisation a pris des mesures pour garantir la sécurité des plus de 3 000 personnes qui composent la caravane du rallye : « Nous avons mis en place de nombreuses mesures de sécurité supplémentaires en coordination avec les autorités saoudiennes. C’est quelque chose que vous pouvez voir dans le bivouac, autour du bivouac, au départ et à l’arrivée de la spéciale… tout cela pour maintenir un niveau de sécurité optimal. On va essayer d’être bien et de se battre pour que le sport l’emporte sur tout le reste ».