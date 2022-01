Dakar 2022 – Le pilote dont la voiture a explosé sur le Dakar sort du coma

01/06/2022 à 10:51 CET

Philippe Boutron, le pilote grièvement blessé par l’explosion de son véhicule à Djeddah avant le départ de Dakar 2022, est sorti du coma le 30 décembre. C’est ce que lui a dit son fils jeudi dernier dans une interview accordée au média français « RMC ».

« Il est grièvement blessé, il est déjà sorti du coma » a expliqué le fils du pilote français, Benoit boutron. « La chance qu’on a, avec mes proches, c’est qu’on peut aller lui rendre visite quotidiennement. Il est gravement blessé aux deux jambes et on en saura plus dans dix jours. On a pu le voir, on peut échanger quelques mots. Il est limité », a-t-il ajouté.

Après cet événement, le parquet national antiterroriste a annoncé avoir ouvert une enquête pour « tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ». Une enquête qui comprend ce qui s’est passé lors de l’explosion survenue le 30 décembre à Djeddah, qui a touché un véhicule où se trouvaient jusqu’à cinq Français. L’un de ces cinq, Philippe boutron L’homme de 61 ans a été grièvement blessé et a été rapatrié après avoir subi une intervention chirurgicale en Arabie saoudite. Après avoir été transféré à l’hôpital militaire Percy à Clamart, il a été placé dans un coma artificiel afin qu’il ne ressente pas la douleur.

D’autre part, les autorités saoudiennes ont exclu l’événement d’acte terroriste ou criminel et l’ont qualifié d' »accident ». Parallèlement, le ministère français des Affaires étrangères a appelé à « une vigilance maximale », n’a pas exclu l’acte terroriste et a rappelé que « la menace persiste en Arabie saoudite ».