Dakar 2022 | Loeb met la pression sur Al-Attiyah

09/01/2022 à 19:25 CET

Après quatre nuits à Riyad, où s’est déroulée samedi la journée de repos tant attendue, le Dakar a mis le cap sur Djeddah, le point final de l’aventure vendredi prochain.

La deuxième semaine de course a commencé dans l’excitation. Loeb, qui a remporté sa deuxième victoire dans cette édition, a lancé une attaque contre Al-Attiyah, alors que la course moto est encore très ouverte. Le Chilien Cornejo a remporté la victoire un jour où le Néerlandais Van Beveren s’est hissé en tête. Tout est très serré et le pronostic est incertain, avec sept pilotes en 8′ !

Loeb a rayé le leader 5:26, qui a encore 45 minutes d’avance. Parti le 23, treize positions derrière le Qatari, on pouvait s’attendre à ce que la coupe soit plus importante dans un 402 kilomètres chronométréMais la BXR du Français a subi des problèmes de moteur à la fin et tout est resté le même. Seb, cependant, a prévenu Nasser qu’il ne lui faciliterait pas la tâche. La lutte pour le podium reste égale, avec de nombreux pilotes avec des options.

Parmi eux, il faut souligner le Saoudien Al-Rajhi, qui a été pénalisé pour avoir ouvert la piste et a cédé la deuxième place au classement général. « Je voudrais me battre pour la première place, mais le premier jour, nous avons perdu 40′ tous à la recherche d’un point que Nasser a trouvé tout de suite. Maintenant, il nous prend 50′ et nous avons besoin de lui pour perdre ces 40 pour qu’il puisse y avoir un combat. De façon réaliste, notre objectif est de trouver la deuxième place & rdquor;, a-t-il indiqué.

JOURNEE CALME POUR SAINZCarlos Sainz a terminé troisième de l’étape, juste devant Peterhansel lors d’une journée calme pour Audi qui a placé ses trois voitures dans le top huit. Nani Roma a également terminé neuvième, soulignant une nouvelle journée deux jeunes copilotes catalans qui font un grand rallye : Armand Monleón (Álvarez) et Dani Oliveras (Terranova).

En première partie de journée Sainz en tête, avec des options pour gagner l’étape, mais des problèmes de navigation et leur position retardée sur la piste, qui leur a causé du trafic et d’avaler beaucoup de poussière, leur a fait perdre du temps et terminer troisième à Al Dawadimi.

Carlos a souligné à cet égard qu’« en partant si tard, nos vies sont devenues compliquées, bien que nous ayons atteint la première neutralisation en premier. Dès lors, les problèmes de poussière et de navigation nous ont fait perdre du temps. Nous sommes ravis, en revanche, car la voiture n’a eu aucun problème & rdquor ;.

SANDERS, KO

Le Chilien Cornejo s’est imposé dans l’étape à motos un jour où le Néerlandais Adrien Van Beveren s’est hissé au premier rang provisoire et qui a commencé par une frayeur majeure et imprévisible qui il a motivé l’abandon de Daniel Sanders, aux commandes d’un Gas Gas.

L’Australien, vainqueur d’une étape et leader, a eu un accident sur la liaison au départ de la septième étape, heurtant un morceau de béton sur la route et étant contraint d’abandonner la course lors de sa deuxième tentative. L’année dernière, il a terminé ses débuts avec une quatrième position finale.

A cinq jours de Djeddah des coups de coeur qui semblaient hors de question, comme Kevin Benavides -vainqueur l’an dernier- Joan Barreda, Sam Sunderland -lauréat en 2017- et Matthias Walkner -lauréat en 2018- se positionnent pour rechercher une opportunité qui élargira leur palmarès. Une semaine spectaculaire est attendue, pleine d’émotions.