Dakar 2022 – Mazazo pour Barreda ! Pourrait partir en raison d’une blessure

01/06/2022 à 18:03 CET

L’Espagnol Joan Barreda (Honda) a été victime d’une chute lors de la cinquième étape du Dakar, disputée ce jeudi à Riyad (Arabie saoudite), qui a provoqué une blessure à l’épaule Et, comme le rapporte l’organisation, ce vendredi, avant le départ de la sixième étape, décidera de poursuivre ou non la course.

Si vous dites au revoir au rallye, ce serait son sixième abandon en 12 départs. En 2021, il a été licencié de la course en raison d’une panne de carburant sur l’avant-dernière étape.

Barreda est tombé ce jeudi entre les kilomètres 265 et 270, et, bien qu’il ait pu continuer et terminer à 16 minutes et 49 secondes du vainqueur, l’Italien Danilo Petrucci (Tech 3 KTM), dans un résultat encore provisoire car la quatrième étape a été arrêtée. tôt pour certains coureurs pour des raisons de sécurité, cela pourrait signifier la fin de leur participation à la 44e édition du Dakar.

Barreda a remporté mercredi sa deuxième victoire en 2022 sur deux roues, tombant à seulement quatre minutes d’égaler le record de 33 détenu par les Français Stéphane Peterhansel et Cyril Despres.