Dakar 2022 – Nani Roma, « confiant » dans ses options sur le Dakar

26/12/2021 à 18:03 CET

l vétéran cavalier catalan Nani Rome En 2022, il disputera sa vingt-sixième participation au Rallye Dakar. Un nouveau défi pour lequel, malgré avoir connu la victoire aussi bien en auto qu’en moto. vous êtes motivé.

« Je suis prêt. J’ai travaillé dur et je me sens bien physiquement & rdquor ;, a déclaré en avant-première le pilote Prodrive qui était également » préoccupé par le covid & rdquor ;, bien que » nous espérons pouvoir voyager sans problème en Arabie & rdquor ;.

Si le plan prévu se réalise, celui de Folgueroles débutera ce mercredi par les essais auto et les vérifications pour que tout soit prêt pour le 1er janvier, date à laquelle se déroulera l’étape de prologue. « Désormais, tout ira très vite & rdquor ;, a assumé le Catalan.

Nani Rome averti que ce « ça va être un autre Dakar& rdquor ;. « Nous avons un changement de réglementation et une voiture différente, agréable à conduire et qui fonctionne très bien ; une voiture plus large, avec des roues plus grosses et plus de suspension. Un T1+ différent de celui que nous avions couru& rdquor;, a-t-il commenté.

« Nous avons travaillé très dur ces derniers mois, et bien que pour différentes raisons nous n’avons pu participer à aucune course, nous ne savons donc pas comment vont nos rivaux, nous sommes confiants de faire du bon travail et d’opter pour la victoire & rdquor ;, il a reconnu Rome.

Concernant cette édition de la course, le pilote expérimenté considère que « ça va être un Dakar difficile et rapide, comme toujours & rdquor ;. « Il n’y a pas de très longues étapes, mais elles seront sans doute complexes, dans un pays avec un désert très intéressant, avec de grands espaces, un peu comme en Afrique, où j’aime concourir & rdquor ;, a-t-il assuré.

En outre, Nani Rome Il était « heureux d’être un an de plus à la bagarre, avec Sébastien Loeb et Orlando Terranova, deux coéquipiers avec qui je pense qu’on peut faire une bonne équipe, et impatients que la course commence maintenant », a-t-il conclu.