Dakar 2022 | Nani Roma et Isidre Esteve : faim et ambition

27/12/2021 à 21:01 CET

Adrià Léon

Il n’y a rien de mieux que de voyager convaincu de ce qui vous attend à votre descente. C’est comme ça qu’ils l’ont tant montré Nani Rome Quoi Isidre Estève, qui ont déjà quitté les terres espagnoles pour l’Arabie saoudite, ainsi que de nombreuses autres équipes pour entamer le processus d’acclimatation. Le nouveau règlement et la méconnaissance de la piste, qui a été pratiquement renouvelée dans son intégralité, tiennent ferme les coureurs espagnols qui, en plus de disputer un Dakar très différent, ils sont parfaitement préparés.

Le pilote de l’équipe Prodrive était plein d’espoir et impatient de commencer un nouveau voyage, votre vingt-sixième sur le Dakar. Nani n’hésite pas : il veut son troisième podium. « Nous voulons bien rivaliser tous les jours, si nous le faisons, sûrement nous pouvons nous battre pour faire quelque chose de bien & rdquor;, a déclaré celui de Folgueroles devant les micros de ‘TV3’.

L’année dernière, il était cinquième et cette nouvelle voiture, bien qu’elle n’ait aucune référence de ses rivaux. « Nous n’avons rencontré dans aucun test les principaux candidats, donc on ne sait pas si cette nouvelle machine sera pire, meilleure ou la même que la vôtre & rdquor;, a-t-il commenté sereinement et, surtout, confiant.

De son côté, Isidre Esteve ajoutera sa dix-septième participation, la septième en auto. « Nous voulons voir comment la nouvelle partie sable nous est donnée et à quel point les autres sont compétitifs & rdquor ;, a-t-il déclaré convaincu. Celle d’Oliana, entrée dans le top trente lors de l’édition 2021, est ambitieuse. « Si tout se passe comme nous l’avons préparé, nous pourrions nous battre pour être dans le Top20& rdquor ;.

L’ancien champion du monde Superbike fera ses débuts Carlos Checa, qui se contente d’apprécier et d’apprendre. « À l’avenir, qui sait si je le fais à moto ? », a-t-il plaisanté. le Can-am Catalan, la première équipe féminine complète à participer au Dakar. Son objectif principal est de le finir, donc au moins il l’indique Merce Martí, aviateur et également pilote d’équipe. « Nous n’avons rien à prouver à personne, nous devons juste créer plus de références & rdquor; Il dit Margot Llobera, votre copilote.