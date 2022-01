Dakar 2022 – Nani Roma : « Nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait »

01/03/2022

Le à 19:57 CET

L’Espagnol Nani Rome (Bahrain Raid Xtreme), ganador del Dakar en motos en 2004 y en coches en 2014, aseguró este lunes que la jornada resultó positiva y que el equipo « está contento de cómo ha ido todo », tras terminar en quinto lugar al término de la deuxième étape.

Nani Roma a terminé les 338 km de la spéciale à 8 minutes et 2 secondes de son partenaire, le Français Sébastien Loeb, qui a offert à l’équipe Prodrive sa première victoire sur ce rallye.

Le pilote BRX a effectué ce lundi un parcours très régulier qui l’a amené à regagner douze places au classement général, se déplaçant pour occuper la dix-septième place, à 1 heure et 23 minutes du Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota).

« Nous pensions que nous pourrions être plus rapides en remontant aussi loin, mais il avait beaucoup plu. Le sable dans les dunes était très humide et il y avait de très gros rails. Nous avons beaucoup joué avec la voiture et le sable était comme très lourd & rdquor;, a souligné Nani.

Le coureur catalan a tenté de surmonter l’erreur de dimanche qui lui a fait perdre 1 heure et 15 minutes, et avec eux l’option d’aspirer à la victoire : « Je suis triste de ce qui s’est passé hier, car Alex a vraiment fait ce que le roadwook a dit, et pas seulement pour nous, mais aussi pour de nombreuses personnes, ce qui montre clairement que l’erreur était évidente dans une feuille de route qu’un seul pilote a correctement interprétée. Mais bon, cela fait partie du sport et il faut l’accepter. »

« Nous sommes de nouveau dans la course, ce qui était l’important, et nous essaierons de ne pas commettre d’erreurs. Nous sommes au deuxième jour, loin de ceux d’avant, ce qui n’est pas là où nous voulions être, mais les courses sont comme ça », a déclaré Nani, qui a dit qu’« un jour de plus » les attend ce mardi et « il y a un il reste beaucoup de Dakar », puisque seules deux étapes ont été jouées.