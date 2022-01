Dakar 2022 – Petrucci abandonne en raison de problèmes mécaniques

01/03/2022 à 08:47 CET

Danilo Petrucci (Tech 3 KTM Factory Racing) a dû mettre un terme à sa première participation au Rallye Dakar 2022 après avoir subi des problèmes mécaniques au kilomètre 115 et demander l’évacuation de l’organisation en raison de l’impossibilité de continuerr.

Dans la deuxième étape Le nouveau projet de l’ancien pilote MotoGP se termine pour dix saisons, qui a quitté la catégorie reine du motocyclisme pour s’engager dans un défi totalement différent, de l’asphalte au sable, aux dunes et aux rochers, et qui était dans sa tête depuis longtemps.

En plus de la difficulté d’opérer un tel changement, des problèmes se sont posés jusqu’à la veille du départ du Dakar.

D’abord, avec une courte préparation de trois mois entre la fin du Championnat du Monde et le début du Dakar, il a subi une blessure à la cheville droite qui a entravé ses réglages.

POSITIF A L’ARRIVEE

De plus, à son arrivée à Djeddah, il a été testé positif au coronavirus lors du test PCR de routine de l’organisation, mais finalement, comme cela est arrivé à la pilote de moto également, l’Espagnole Sara García, un deuxième test deux jours plus tard était négatif et ils ont pu commencer la course historique.

Petrucci il jouait à un bon niveau en tant que rookie puisqu’il était 13e au classement généralLui, 34 minutes et 29 secondes de retard sur le leader des motos, l’Autrichien Daniel Sanders (Gas Gas).