Dakar 2022 – Rodrigues : « Aujourd’hui Paulo Gonçalves et moi avons gagné »

Joaquim Rodrigues a remporté la troisième étape de la Dakar 2022, disputé à Al Qaisumah et voulait dédier la victoire à son beau-frère Paulo Gonçalves, décédé en 2020 dans cette compétition après avoir subi un accident de moto alors qu’il appartenait à la même équipe indienne, qui a remporté ce mardi son premier triomphe dans l’épreuve historique.

« C’est ma première victoire d’étape sur le Dakar et c’est un moment historique pour la marque, donc je suis très heureux. Ça allait si bien et si vite que j’ai pensé : c’est parce que Paulo vient avec moi. Cette idée m’est venue à l’esprit à une époque où je n’étais pas très sensible à la navigation. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, Paulo et moi avons gagné », a déclaré avec enthousiasme le pilote de Hero Motorsports.

« J’ai fait une bonne spéciale, à un bon rythme et sans commettre la moindre erreur. Tout s’est parfaitement enchaîné. Nous avons eu la chance de pouvoir beaucoup rouler dans le désert et en course durant la saison 2021 et ça se voit. L’équipe a fait un gros effort et j’aime bien contribuer avec cette récompense & rdquor;, a-t-il complété.