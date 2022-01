Dakar 2022 – Rossi, sur le Dakar ? « Je pourrais le gagner… »

01/11/2022

Le à 12:04 CET

Danilo Petrucci fait sensation au Rallye Dakar 2022. Après avoir fait ses débuts dans le désert, il a non seulement signé les meilleurs temps les premiers jours mais aussi a réussi à gagner la 5ème étape. Jusqu’à il y a trois mois l’italien a participé au MotoGP et après avoir pris sa retraite, il a décidé de s’aventurer pour terminer le rallye le plus compliqué avec pratiquement aucune expérience.

Ce que Petrucci fait sur le Dakar suscite beaucoup de curiosité dans le paddock MotoGP, nombreux sont les pilotes qui suivent son aventure et qui l’ont félicité à plusieurs reprises, même s’il y en a un qui semble particulièrement intéresser. Après plusieurs conversations, Dans son vidéoblog pour GPOne, Petrucci a assuré qu’il voulait participer au Dakar dans la catégorie auto avec Valentino Rossi comme partenaire.

Petrucci a assuré qu’Il Dottore l’avait interrogé sur le Dakar et l’Italien n’a pas hésité à lui proposer de se lancer dans l’aventure : « J’ai parlé avec Valentino pour lui proposer de faire le Dakar avec lui. je serais son navigateur et il conduirait« Petrucci a expliqué sa dernière conversation avec Rossi. En plaisantant, l’Italien a assuré que: » Quelqu’un comme Rossi pourrait même gagner, même si cela peut lui coûter plus cher avec moi en tant que copilote.

Il semble que Rossi résiste pour l’instant, notamment à cause de problèmes d’agenda, bien que Danilo soit enthousiasmé par l’idée et peine à le convaincre : « Valentino n’est pas très compatible avec le calendrier Dakar. Mais les voitures démarrent plus tard alors peut-être que nous pouvons le faire ce serait génial« , a souligné Petrucci.

L’Italien a également avoué que ‘Il Dottore’ n’était pas le seul à l’interroger sur son expérience: « Valentino m’a demandé à quoi ressemblait le Dakar, mais il n’était pas le seul. Ces jours-ci, de nombreux pilotes MotoGP m’ont demandé selon mon expérience« . La grande performance de Petrucci a suscité une curiosité chez les pilotes qui pourrait même conduire certains d’entre eux à être encouragés à participer au rallye à l’avenir.