Dakar 2022 – Sainz : « On est beaucoup plus calme avec les amortisseurs »

09/01/2022 à 15:51 CET

L’Espagnol Carlos Sainz (Audi) a terminé troisième en autos sur la septième étape du Dakar, partant de Riyad et se terminant à Al Dawadimi, en raison de problèmes de navigation avec des « postes de contrôle cachés & rdquor ;, mais il était confiant pour demain, lundi, en assurant que« ils va essayer de gagner & rdquor ;.

« On s’organise petit à petit. En navigation, nous devons nous améliorer pour éviter ces zones si compliquées avec des points de contrôle si difficiles à saisir, qui nous compliquent la vie. Demain nous essaierons de gagner l’étape & rdquor;, a-t-il assuré en arrivant au camp.

« Nous avons bien commencé malgré un recul si lointain car le départ était du sable et nous pouvions dépasser certaines voitures. Nous sommes d’abord arrivés à la neutralisation, et à partir de là, le panorama a changé. C’était une zone de changements de direction et de points de contrôle cachés ; nous avons donc dû faire demi-tour trois ou quatre fois parce que nous n’allions pas bien & rdquor;, analysait-il à propos de la septième étape.

« Là, la spéciale a commencé à se compliquer car les voitures qui nous avaient déjà dépassés nous ont dépassés et il était plus difficile de doubler à nouveau à cause de la poussière. Il était difficile de s’y retrouver & rdquor;, terminé.

UNE Sainz qu’il était satisfait du véhicule hybride innovant d’Audi en termes de fiabilité.

« Je suis content de la voiture car il n’y a eu aucun problème mécanique et nous allions bien dans le rythme. Beaucoup plus calme (avec les amortisseurs, après deux pauses) & rdquor;, a-t-il commenté.