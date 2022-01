Dakar 2022 – Sainz remporte la troisième étape du Dakar

01/04/2022 à 16:11 CET

Très probablement, Carlos Sainz Il ne pourra pas remporter ce Dakar 2022. Les plus de deux heures qu’il a perdues à cause du chaos dans la navigation de la première journée de course pèsent sur ses options de victoire. Ainsi les choses, le Madrilène a prévenu hier qu’il était parti « pour s’amuser le plus possible dans les étapes ». Et il a rempli sa mission ce mardi, signant une exposition authentique dans les 255 kilomètres chronométrés de la troisième étape, remportant une grande victoire qui est aussi la première pour l’innovante Audi RS e-tron alimenté par l’énergie électrique.

Sainz, qui a commencé troisième après les dominants de la veille, Sébastien Loeb (BRX) et le leader Nasser Al-Attiyah (Toyota), a profité de son opportunité et a gagné un travail très dur. A franchi la ligne d’arrivée 38″ devant le Sud-Africain Henk Lategan, qui avait dominé une bonne partie de l’étape, déjà à 1’41 » de son partenaire Stéphane Peterhansel, également exclu de la lutte pour la victoire finale sur ce Dakar, après avoir subi une panne au premier changement et cumulé une pénalité de plus de 26 heures. C’est aujourd’hui la 40e victoire de Sainz, deux de la marque personnelle de Al-Attiyah et avec trois de plus que Peterhansel dans le duel entre les trois rois du Dakar

A la quatrième place est arrivé un autre coureur qui continue de se renforcer au fur et à mesure que le Dakar avance, Nani Rome, double champion du Dakar en moto et en auto. Le Catalan, entré à 2 minutes de Sainz, conserve sa cinquième place au classement général, bien qu’avec un désavantage de plus d’une heure également dû aux problèmes de navigation de la première étape.

Pour gagner un Dakar, il faut être rapide et avoir de la chance, et cette dernière Al-Attiyah il est servi. Tout d’abord, il s’est débarrassé d’une disqualification pour avoir concouru lundi sans brancher la boîte noire qui mesure les différents paramètres du véhicule. La FIA, considérant cela comme une erreur humaine, l’a sanctionné d’une amende de 5 000 euros et d’un avis de disqualification pour le Qatari si cela se répète. Et déjà en course, la Toyota a connu sa pire journée jusqu’à présent à Dakar, ouvrant la piste pendant la majeure partie de la spéciale et terminant 5’10 » derrière. Sainz. Mais son principal rival au classement général et vainqueur lundi, Sébastien Loeb, a renoncé à 33 minutes après avoir subi deux crevaisons et casser la transmission longitudinale de son Hunter et maintenant il est à 37 de Al-Attiyah en général.

CLASSEMENT ÉTAPE 3 VOITURES

un. Carlos Sainz / Lucas Cruz (Audi) 2h 26:51

2. Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota) à 38″

3. Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger (Audi) à 1:41

Quatre. Nani Roma / Alex Haro (BRX) à 2:41

5. Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi) à 2:59

8. Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel (Toyota) à 5h10

9. Lucio lvarez /Armand Monléon (Toyota) à 6:23

10. Orly Terranova / Dani Oliveras (BRX) à 8h11

12. Sébastien Loeb / Fabian Lurquin (BRX) à 33:34

CLASSEMENT DES VOITURES DAKAR 2022

1. Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel (Toyota) 9:31:22

2. Sébastien Loeb / Fabian Lurquin (BRX) à 37:40

4. Giniel De Villiers / Dennis Murphy (Toyota) à 45:22

4. Yazeed Al-Rajhi / Michael Orr (Toyota) à 47:29

5. Nani Roma / Alex Haro (BRX) à 1h : 20,39′

sept. Cru Carlos Sainz-Lucasz (Audi) 2h : 19.21