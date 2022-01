Dakar 2022 – Santolino : « L’étape d’aujourd’hui était très dangereuse »

01/07/2022 à 14:21 CET

Lorenzo Santolino (Sherco) a signé un treizième place, dans la sixième étape du Dakar disputée à Riyad (Arabie saoudite), après avoir quitté « cauto & rdquor; un jour qu’il a qualifié de « Très dangereux & rdquor; et que le organisation a décidé de neutraliser au kilomètre 101 par le mauvais état de la piste.

« Quant à moi, j’ai été prudent. La moto bougeait beaucoup, J’ai essayé d’aller parallèlement aux pistes en continu, en essayant de sortir des ornières des voitures & rdquor;, a-t-il commenté en arrivant au camp.

Santolino : « La piste était très dangereuse »

Un Santolino qui a salué la décision d’Amaury Sport Organisation (ASO) de couper la spéciale en raison des conditions de piste : « La vérité est que c’était très dangereux. Il y a beaucoup de zones avec de la pierre que les voitures ont laissées très détruites & rdquor;, commenté. « De plus, il roule à vitesse moyenne ou moyenne/élevée et sur des terrains aussi accidentés, rester sur le vélo est une loterie. Surtout, quand il y a des zones un peu molles, sans devenir sablonneuses, que les voitures vont chercher les zones dures, et bien qu’elles ressemblent à des ornières molles, vous voyez en fait du sable mais en dessous se trouvent tous les rochers et durs étapes & rdquor;, il a terminé .

« J’espère que Ross Branch va bien, il est tombé d’un trottoir où il n’y avait rien à voir »

« C’est hyper dangereux. Ross Branch je pense qu’il est tombé au kilomètre 2,9 sur un trottoir qui ne montrait rien, couvert de sable, et je pense qu’il s’est avancé sur le vélo et a chuté assez fort. Je espère que vous êtes bon. Ils l’ont évacué. Je ne sais pas s’il y a eu d’autres chutes et s’ils n’ont plus d’hélicoptères disponibles à cause de plus de chutes, mais pour des raisons de sécurité, ils ont coupé la scène & rdquor;, a-t-il insisté.

Santolino est toujours le meilleur espagnol en moto

La treizième place de Santolin vous garde comme meilleur espagnol au classement général moto et le place sixième A 18 minutes et 22 secondes du leader, le Britannique Sam Sunderland (Gas Gas).