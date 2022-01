Dakar 2022 – Sunderland : « Être leader ne veut pas dire grand-chose »

01/03/2022

Le à 15:53 ​​​​CET

L’anglais Sam Sunderland (Gaz Gaz) Il a été à l’avant-garde des généraux moto du Dakar. Le pilote de Southampton a terminé deuxième de la deuxième étape du Dakar lundi et a laissé son coéquipier, l’Australien Daniel Sanders, sans avance.

« Cela ne veut pas dire grand-chose car nous connaissons la course et nous savons que celui qui ouvre la piste perd toujours du temps. Il reste de nombreux jours et je suis sûr qu’il y aura de fréquents changements dans le classement général jusqu’à l’arrivée finale. Dans tous les cas, l’important est que le vélo fonctionne bien. et je me sens fort physiquement cette année. On verra bien ce que les longues journées à venir nous apporteront & rdquor;, dit-il en arrivant au camp.

« J’ai rattrapé Van Beveren et Walkner et, après le ravitaillement, Adrien et moi nous sommes relayés pour ouvrir la piste. C’était une navigation très complexe, mais dans l’ensemble je suis satisfait de la journée. C’est toujours une joie d’être en charge du général provisoire, même s’il y a encore un long chemin à parcourir& rdquor;, a-t-il complété Sunderland, qui a terminé à 5 minutes et 33 secondes du vainqueur de l’étape, l’Espagnol Joan Barreda.

« Je me suis concentré sur la navigation. Même lorsque j’avais les traces d’autres pilotes devant moi, je me suis toujours assuré de vérifier où j’allais. Vous perdez du temps à ralentir pour être sûr d’être sur la sur la bonne voie, mais là tu t’es vite effondré. Reviens sur la bonne voie & rdquor;, a analysé Sam, vainqueur du Dakar en 2017.