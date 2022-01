Dakar 2022 – Sunderland : « Pour gagner le Dakar, il faut gagner des spéciales »

01/10/2022

Le à 14:18 CET

Le Britannique Sam Sunderland revient pour occuper la première position provisoire du général moto, à quatre jours de la fin du Dakar. Le coureur de GasGas a expliqué en détail ce qu’il a subi pour remporter la huitième étape après une véritable « frénésie » sur les dunes.

« Il semblerait que nous ayons changé de région, car le terrain est très différent. Aujourd’hui, il y avait beaucoup de sable et la navigation a été difficile parmi les canyons, où il était facile de se perdre et où il fallait souvent parcourir 300-400 mètres avant de réaliser que vous vous trompiez. Il fallait y aller doucement, bien suivre le parcours, la distance & mldr; Ceux en charge de l’ouverture de la piste aujourd’hui l’ont fait à merveille », a-t-il expliqué.Sundersam‘.

« Honnêtement, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour gagner du temps. Je suis tombé plusieurs fois dans les dunes ce matin et après le rafraîchissement j’ai un peu ralenti. La course est très serrée cette année, ce qui est difficile pour nous car ce sont des montagnes russes assez émotionnelles. Hier, j’ai tout donné après une journée difficile, mais je dois rester calme et prendre chaque jour comme il vient. »

Le Britannique se prépare pour demain : « Après que la gloire de la victoire touche la punition pour ouvrir la piste. Mais la règle est la même pour tout le monde et celui qui veut gagner la course doit aussi parfois gagner des spéciales & rdquor;