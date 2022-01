Dakar 2022 – Van Beveren, nouveau leader de la moto : « Je ne vais pas m’emballer »

09/01/2022 à 12:38 CET

.

Le français Adrien van beveren a été placé leader du général moto à Dakar 2022, après la septième étape qui a débuté à Riyad et finale à Al Dawadimi, et le pouvoir de « profiter de & rdquor; après « deux années difficiles & rdquor; en raison d’accidents.

« J’ai essayé d’attaquer le plus possible, mais la navigation sur la spéciale était très technique. Je savais que je pouvais obtenir un bon résultat et j’ai donné à 100%. Tout s’est bien passé. Avec mon palmarès, c’est d’être heureux. Je vécu deux années difficiles à cause des accidents, alors profitons-en maintenant & rdquor;, a déclaré le pilote Yamaha à la fin de l’étape.

«Je vais mettre toute la viande sur le gril pour conserver ce que j’ai réalisé aujourd’hui, sans m’emporter. Mon objectif est de franchir la ligne d’arrivée, je le dis depuis le début et cela n’a pas changé. Je dois apprendre des erreurs du passé et suivre mon plan local à la lettre. Il y a encore tout à faire et je vais aller jusqu’au bout. Et si tout se passe bien, mieux que mieux », a-t-il conclu.