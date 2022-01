Dakar : Al-Attiyah prolonge son avance, Peterhansel en difficulté

Les espoirs de Stéphane Peterhansel de défendre son titre au Rallye Dakar ont effectivement disparu dimanche après que l’Audi électrique du Français a subi un bris d’essieu arrière lors de la première étape dans le désert saoudien et qu’il a perdu plus de cinq heures.

Alors que le Qatari Nasser Al-Attiyah a maintenu sa forme depuis le prologue de samedi pour porter son avance à 12 minutes 44 secondes, Peterhansel, 14 fois vainqueur du Dakar, a dû attendre de l’aide.

Le vétéran français occupait la deuxième place au premier waypoint, mais le défi s’est effondré sur 153 km dans la boucle de 333 km autour de Ha’il.

Le rival le plus proche du pilote Toyota Al Attiyah est désormais le Français Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, pour l’équipe Bahrain Raid Xtreme.

Le triple champion Al Attiyah a remercié son copilote Matthieu Baumel pour l’avoir maintenu sur la bonne voie sur la spéciale caillouteuse et sablonneuse.

« C’était vraiment une étape très difficile », a déclaré le Qatari. « Ce n’est pas facile… Mathieu a fait du très bon boulot en navigation. Nous avons vu beaucoup de lignes aller trop à droite et Mathieu a dit « non, il faut être à gauche ».

Le coéquipier de Peterhansel, Carlos Sainz, triple vainqueur du Dakar et deuxième après le prologue de samedi, s’est égaré dans le désert et a terminé la journée à plus de deux heures d’Al Attiyah.

Audi, qui a également le Suédois Mattias Ekström à une heure et demie du rythme, cherche à devenir le premier constructeur à remporter le Dakar avec un groupe motopropulseur électrifié mais le défi s’annonce pour cette année.

Leur Audi RS Q e-tron est également équipée d’un moteur à essence pour recharger les batteries de la voiture pendant les étapes plus longues de l’épreuve d’endurance de deux semaines.

Sanders est resté le leader général de la classe moto pour l’équipe GasGas

Dans la catégorie moto, l’Australien Daniel Sanders est resté le leader du classement général de l’équipe GasGas après avoir remporté l’étape avec plus de trois minutes d’avance sur son rival chilien Pablo Quintanilla.

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a quant à elle exprimé son soutien au pilote français Philippe Boutron, qui se remet de blessures subies lors d’une explosion inexpliquée impliquant un véhicule de soutien de l’équipe à Djeddah la semaine dernière.

« La FIA fait confiance aux autorités locales pour faire la lumière sur ce qui s’est passé et continuer à assurer la sécurité de la course en lien avec les organisateurs », a déclaré l’instance dirigeante dans un communiqué.

Le nouveau président de la FIA Mohammed Ben Sulayem était présent au départ du premier Dakar sous sa direction.

La deuxième étape de lundi est une course chronométrée de 338 km avec une chaîne de dunes sur le chemin d’Al-Artawiya. (Reportage d’Alan Baldwin)

