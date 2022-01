Dakar Étape 2 : Loeb gagne, ferme sur Al Attiyah

Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, a remporté lundi la deuxième étape du rallye Dakar en Arabie saoudite, réduisant ainsi l’avance du Qatari Nasser Al Attiyah à moins de dix minutes.

Le Français de 47 ans a terminé avec trois minutes et 28 secondes d’avance sur le pilote Toyota, qui a remporté le prologue de samedi et la première étape de dimanche, mais a dû passer en premier et dégager la voie lors de l’étape chronométrée de 338 km de Ha’il à Al Qaisumah.

« Nasser poussait très fort. Il ouvrait la route aux voitures mais il était quand même très rapide. Nous avons dû pousser comme en WRC sur près de 340 km. À la fin, je l’ai rattrapé, j’ai donc pu le suivre à travers les dunes », a déclaré Loeb.

Le bivouac de nuit a été déplacé d’Al Artawiya en raison de fortes pluies, avec une étape marathon prévue annulée.

Le Britannique Sam Sunderland a pris la tête dans la catégorie moto à son coéquipier australien de GasGas, Daniel Sanders, qui s’est égaré et a terminé 23e de l’étape pour passer à la troisième place du classement général.

« Nous avons raté un waypoint parce que nous sommes allés une vallée trop loin à gauche. Nous avons passé pas mal de temps là-bas à essayer de le trouver. J’ai perdu environ 20 minutes, donc c’était assez fou », a déclaré Sanders.

Étape 2 – ⚙️ Prototypes LW Guillaume de Mevius

Chaleco Lopez

Sebastian Eriksson Tous les résultats 👉 https://t.co/VWALrQijEI#Dakar2022 pic.twitter.com/VsiHitXQO4 – RALLYE DE DAKAR (@dakar) 3 janvier 2022

Motos : Joan Barreda a remporté l’étape sur une Honda.

L’ancien pilote de MotoGP Danilo Petrucci a demandé un pont aérien après la fin de son premier Dakar, sa KTM souffrant de problèmes mécaniques qu’il n’a pas pu résoudre.

La victoire d’étape de Loeb était sa 15e dans l’épreuve d’endurance et la première depuis 2019, ainsi qu’une première pour Prodrive, qui dirige l’équipe Bahrain Raid Xtreme.

« Ce n’était pas facile parce que les pistes des motos étaient un peu difficiles pour nous, mais il semble que nous soyons sur la bonne voie », a déclaré Al Attiyah.

« Je pense que ce sera nous deux jusqu’à la fin des combats, mais il y a encore un long chemin. »

Les Audi électriques du triple champion Carlos Sainz et du 14 fois vainqueur du Dakar Stéphane Peterhansel ont terminé respectivement troisième et quatrième de l’étape après un cauchemar dimanche qui a ruiné leurs chances globales.

Peterhansel : On va essayer de gagner des spéciaux

Le champion en titre Peterhansel, surnommé « Mr Dakar » pour son succès dans l’épreuve sur deux et quatre roues, avait 23 heures de retard sur le triple champion Al Attiyah après que sa voiture a été écartée avec un essieu arrière brisé.

Le Français a imputé l’incident à une pierre coincée entre le châssis et une roue et a déclaré que son objectif principal était désormais de collecter des données et d’aider ses coéquipiers.

« Maintenant, nous allons essayer de gagner des spéciales et mettre la voiture à l’épreuve, pour préparer l’année prochaine dans la réalité », a déclaré Peterhansel.

Le Dakar, qui en est à sa 44e édition, est le premier grand événement de sport automobile de l’année et l’un des plus dangereux et des plus épuisants.

Elle a commencé en 1978 comme une course de Paris à la capitale sénégalaise mais s’est déplacée de l’Afrique vers l’Amérique du Sud pour des raisons de sécurité en 2009. Elle se déroule désormais entièrement en Arabie saoudite. (Rapport d’Alan Baldwin)

Note aux lecteurs : bien que notre site soit dédié à l’information sur la F1, pendant la saison morte, tenir nos lecteurs informés des grands événements de course dans le monde constitue un apéritif pour la saison à venir.