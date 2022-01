Dakar Étape 3: Sainz gagne, Al-Attiyah étend son avance alors que Loeb rencontre des problèmes

Nasser Al-Attiyah a évité les problèmes subis par Sébastien Loeb et a terminé la troisième étape du Rallye Dakar, portant son avance au classement général à 38 minutes mardi avec le butin de la victoire d’étape revenant à Carlos Sainz.

Après une solide deuxième étape lundi, Loeb, le nonuple champion du monde des rallyes, a pris le départ de la boucle de 255 kilomètres autour d’Al Qaisumah, raccourcie de 100 kilomètres en raison des récentes inondations, à seulement neuf minutes derrière Al-Attiyah au général, mais s’est rapidement retrouvé en difficulté.

La transmission longitudinale de son Prodrive s’est cassée au bout de 10 minutes, le laissant en deux roues motrices. À mi-parcours de l’étape dans le nord de l’Arabie saoudite, il était déjà à 15 minutes du rythme.

« Nous n’avions la traction avant qu’à partir de 10 kilomètres après le départ. Nous avons fait 250 kilomètres comme ça », a déclaré Loeb.

« La traversée des dunes et toutes les conditions difficiles que nous avons eues avec ce deux roues motrices étaient vraiment difficiles. Je suis content d’être à la fin de l’étape en perdant seulement 33 minutes – cela aurait pu être encore pire.

Pendant ce temps, Al-Attiyah a attendu son heure dans sa Toyota, et le Qatari a terminé huitième sur une étape remportée par son compatriote triple champion Carlos Sainz en 2 heures et demie. Sainz a remporté sa 40e victoire d’étape en carrière, la quatrième meilleure de l’histoire de Dakar.

Henk Lategan, d’Afrique du Sud, a terminé deuxième et Stéphane Peterhansel, de France, troisième en deux minutes.

Loeb avait plus de 33 minutes de retard et a chuté à 38 minutes au total, toujours deuxième.

L’Argentin Lucio Alvarez a terminé troisième, 42 minutes en arrière. Le meilleur classement général d’Alvarez au Dakar était cinquième il y a 10 ans.

📽 L’étape 3 du Dakar a vu briller à nouveau les étoiles nouvelles et anciennes alors que les classements généraux commencent à prendre forme ! Regardez l’épisode 3 maintenant ➡️https://t.co/HeU9S6mr1i#Dakar2022 pic.twitter.com/71ooOh0ffJ – RALLYE DE DAKAR (@dakar) 4 janvier 2022

Le pilote britannique Sam Sunderland a mené la course moto au général pour une deuxième journée consécutive

Cependant, son avance sur le Français Adrien van Beveren a été réduite à quatre secondes. Sunderland a terminé 17e dans la troisième étape tandis que Van Beveren était neuvième.

Matthias Walkner, Skyler Howes, Daniel Sanders – qui ont affirmé s’être délibérément arrêtés pendant trois minutes pour ne pas gagner l’étape – étaient également à moins de neuf minutes de Sunderland.

Joaquim Rodrigues du Portugal est monté sur scène pour la première victoire du Dakar pour lui et son équipe Hero. Rodrigues dédie sa course à son beau-frère Paulo Gonçalves, décédé sur le Dakar 2020.

« Je me sentais si bien, je roulais si vite que je me suis même dit : ‘Paulo roule avec moi ici' », a déclaré Rodrigues. « Cette pensée m’est venue parce que toute la navigation était au point. Je pense que moi et lui, nous avons gagné.

L’Australien Toby Price, double champion, a terminé deuxième et l’Américain Mason Klein, qui faisait ses débuts au Dakar à 20 ans, a terminé troisième, à une minute du rythme. (Rapport d’Alan Baldwin)