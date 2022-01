Dakar Étape 6 : Loeb se perd alors qu’Al Attiyah prolonge son avance

Une erreur de navigation de Sébastien Loeb a permis à Nasser Al-Attiyah de porter son avance à 49 minutes à mi-parcours du Dakar, vendredi.

Loeb a pris le départ de la sixième étape, un parcours en boucle à l’est de Riyad, à 35 minutes de la deuxième place au général, mais a perdu ses repères avec Henk Lategan – le vainqueur de la cinquième étape – à environ un tiers de la spéciale de 348 kilomètres.

Après les deux tiers de l’étape, ils étaient à 25 minutes d’Al-Attiyah, qui menait l’étape vers la capitale saoudienne. Mais une arrivée désespérément rapide de Loeb a rattrapé 10 minutes et il a finalement perdu 15 1/2 face à Al-Attiyah.

Loeb a également perdu la deuxième place au classement général face au pilote local Yazeed Al Rajhi, troisième de l’étape.

Seulement trois minutes séparent Al Rajhi, Loeb et Giniel de Villiers, quatrième, l’ancien champion qui a écopé d’une pénalité de cinq heures annulée après un examen vendredi.

Il a heurté une moto après avoir sauté par-dessus une dune mercredi, mais le coureur est tombé quelques secondes plus tôt et de Villiers a réussi à éviter le coureur mais pas la moto. Les autorités ont convenu qu’il s’agissait d’un accident inévitable.

📽 C’était la dernière étape avant la journée de repos et elle a vu une autre victoire pour BRX dans les voitures et les suspects habituels dominent certaines des autres catégories ! 🇬🇧 Obtenez votre Dakar quotidien avec l’épisode 6 maintenant ➡️ https://t.co/n95ceIjM80#Dakar2022 pic.twitter.com/fl8guz1YGM – RALLYE DE DAKAR (@dakar) 7 janvier 2022

Al-Attiyah reste leader du général, comme il l’a fait depuis le départ du Dakar samedi dernier

Interrogé sur une quatrième victoire sur le Dakar, Al Aiiyah a déclaré : « Pour la victoire, c’est difficile à dire – le Dakar est le Dakar. Mais nous devons être prudents et nous devons être forts jusqu’au bout. Nous devons avoir un bon rythme sans aucune détente car lorsque vous vous détendez, vous faites une erreur.

Orlando Terranova a remporté sa première étape depuis 2015, lorsque le rallye se déroulait dans son pays natal d’Argentine, suivi une minute plus tard par le Suédois Mattias Ekstrom.

L’Australien Daniel Sanders a remporté sa troisième étape à moto mais a été déçu que la spéciale ait été arrêtée après moins d’une heure et 101 kilomètres, un quart de ce qui était prévu.

Motos : Sam Sunderland mène Dakar à mi-parcours

Les coureurs empruntaient le même parcours que les voitures jeudi mais certaines parties étaient considérées comme infranchissables. Sanders n’était pas convaincu et ennuyé de ne pas avoir pu rattraper plus de 2 minutes et demie sur le leader britannique Sam Sunderland. Sanders était à 5 minutes et demie de Sunderland au troisième rang, contre quatrième.

Sunderland a terminé deuxième sur l’étape et Matthias Walkner, d’Autriche, troisième, et ils sont restés 1-2 au classement général.

Ross Branch du Botswana, deuxième de l’étape de jeudi, est tombé de son vélo après quelques kilomètres et a été emmené à la tente médicale. Il n’a pas terminé et a écopé d’une pénalité de 15 heures.

Le rallye se repose le samedi et reprend le dimanche.