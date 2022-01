Dakar étape 7 : Loeb gagne, Al Attiyah conserve la tête

Le rallye Dakar a repris dimanche après une journée de pause. Le Qatari Nasser Al Attiyah est resté confortablement en tête du classement général, tandis que Sébastien Loeb est revenu à la deuxième place après avoir remporté la septième étape du rallye.

La deuxième victoire d’étape de Loeb en 2022 a laissé le neuf fois champion du monde des rallyes de France, au volant de l’équipe Bahrain Raid Xtreme, à quelque 45 minutes de son rival d’usine Toyota dans la catégorie voiture avec cinq spéciales à disputer.

Al Attiyah, à la poursuite de son quatrième titre sur le Dakar dans les dunes du désert, a terminé deuxième de la septième étape chronométrée de 402 km entre la capitale Riyad à l’ouest et Al Dawadimi, mais plus de cinq minutes plus lentement que Loeb.

« La deuxième semaine du Dakar est une autre course… aujourd’hui, depuis le début, nous n’avons pas poussé mais dans la dernière partie nous avons poussé un peu juste pour voir », a déclaré le Qatari, vice-champion l’an dernier du grand Dakar français Stéphane Peterhansel.

Loeb a déclaré avoir eu des problèmes de moteur dans les 50 derniers kilomètres, ce qui lui a coûté un temps précieux.

« Il n’y a pas de stratégie… nous allons faire notre course, essayer d’attaquer et voir ce qui se passe à la fin », a-t-il déclaré.

Van Beveron prend la tête du classement général des motos

Le Français Adrien Van Beveren a pris la tête du classement général des motos au Britannique Sam Sunderland, qui est retombé à la quatrième place et à quelque cinq minutes et demie du rythme après avoir terminé 28e.

Le pilote chilien Jose Ignacio Cornejo a remporté l’étape sur une Honda.

L’Australien Daniel Sanders, coéquipier de GasGas à Sunderland qui a remporté les première et sixième étapes, a été transporté à l’hôpital après s’être écrasé et blessé au bras gauche alors qu’il se dirigeait vers une étape chronométrée dans laquelle il devait commencer.

« C’était une journée un peu difficile. Cela a mal commencé pour Sanders avec une chute dans la liaison, puis l’étape a été vraiment, vraiment difficile avec la navigation », a déclaré Sunderland.

« Nous avons encore tellement de longues journées devant nous et je suis sûr qu’il y aura encore d’autres opportunités d’attaquer, de récupérer un peu de temps. »

Le Russe Dmitry Sotnikov a mené la catégorie camions et le Français Alexandre Giroud les quads.

Le rassemblement se termine vendredi à Djeddah. (Reportage d’Alan Baldwin)

