Dakar Étape 8: Ekstroem gagne, l’avance d’Al Attiyah réduite

Le Français Sébastien Loeb a coupé lundi l’importante avance de Nasser Al Attiyah au Rallye Dakar lors d’une huitième étape en Arabie saoudite remportée par l’Audi Mattias Ekstroem.

Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, a terminé troisième pour l’équipe Bahrain Raid Xtreme dans l’étape de 395 km d’Al Dawadimi à Wadi Ad Dawasir pour réduire l’avance de son rival Toyota de 45 minutes à un peu moins de 38 avec quatre étapes restantes.

Le Qatari Al Attiyah, en quête de son quatrième titre sur le Dakar, a terminé 11e.

« Nous avons vraiment essayé dès le départ, mais j’ai crevé », a déclaré Loeb.

« On a changé la roue rapidement et finalement on a continué comme ça jusqu’au point de neutralisation où on a vu qu’on avait perdu notre roue de secours et que c’était la seule qu’il nous restait, donc j’ai été un peu prudent à la fin.

Le vainqueur de l’année dernière, Stéphane Peterhansel, le Français qui a un record de 14 victoires au Dakar sur deux roues et quatre mais qui n’est pas en lice cette fois, a terminé deuxième de l’étape dans un premier doublé pour l’Audi hybride électrique.

La victoire d’Ekstroem était également une première sur le Dakar pour le Suédois de 43 ans, ancien du monde de rallycross et deux fois champion d’Allemagne de voitures de tourisme (DTM), et une seconde pour Audi après Carlos Sainz la semaine dernière.

@mattiasekstroem Le Suédois était naturellement très fier de sa victoire d’étape et a remercié son copilote Emil Bergkvist.#Dakar2022 pic.twitter.com/l568XqSeOJ – RALLYE DE DAKAR (@dakar) 10 janvier 2022

La victoire des motos revient à Sam Sunderland

En moto, le Britannique Sam Sunderland a remporté l’étape et a repris la tête du général qu’il avait perdue dimanche.

Le pilote GasGas avait trois minutes et 45 secondes d’avance sur l’Autrichien Matthias Walkner au classement général, l’ancien leader Adrien Van Beveren chutant à la troisième place, à quatre minutes et 43 secondes du leader.

« J’ai eu quelques chutes dans les dunes ce matin où je roulais peut-être un peu trop mais je me suis calmé après le ravitaillement et j’ai eu un bon rythme, donc je suis content de ça », a déclaré Sunderland.

« Il semble que la course soit vraiment serrée cette année. »

Le pilote Yamaha officiel du Botswana, Ross Branch, s’est retiré du rallye après une chute la semaine dernière. (Reportage d’Alan Baldwin)

🏅 Les vainqueurs d’étape @mattiasekstroem et @emilbergkvist1 arrivent au bivouac sous les applaudissements de @audisport et @CSainz_oficial !#Dakar2022 pic.twitter.com/S1TWmgWrmA – RALLYE DE DAKAR (@dakar) 10 janvier 2022