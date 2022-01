Dakar : Philippe Boutron de Sodicars blessé dans un attentat à la bombe en Arabie saoudite

Le pilote français Philippe Boutron, qui participait au Rallye Dakar 2021 en Arabie saoudite pour l’équipe Sodicars, a été grièvement blessé dans l’explosion d’une bombe qui a touché le véhicule d’assistance de l’équipe à Djeddah.

Les procureurs français ont déclaré mardi avoir ouvert une enquête pour terrorisme sur une explosion qui s’est produite sous un véhicule français impliqué dans le rallye Dakar en Arabie saoudite.

Philippe Boutron a été grièvement blessé à la jambe

L’explosion, qui a grièvement blessé l’un des concurrents du rallye, a touché un véhicule d’assistance appartenant à l’équipe française Sodicars peu après avoir quitté son hôtel de la ville saoudienne de Djeddah pour le parcours, selon les témoignages de l’équipe et des organisateurs de la course.

Cinq membres de l’équipe étaient à bord du véhicule à ce moment-là et l’un d’entre eux, le conducteur Philippe Boutron, a été grièvement blessé à la jambe. Le journal français L’Equipe a cité un coéquipier disant que l’explosion a déchiré le plancher du véhicule, qui a ensuite pris feu.

Le directeur de course, David Castera, a déclaré à L’Equipe que la course de deux semaines se poursuivrait et qu’il avait demandé aux autorités saoudiennes d’affecter davantage de policiers pour protéger le rallye. « Il y a une forte présence policière », aurait-il déclaré.

Boutron a maintenant été évacué médicalement vers la France et est dans un coma artificiel à l’hôpital militaire Percy, près de Paris, avec sa famille à son chevet, a déclaré son équipe dans un communiqué.

La nouvelle de l’explosion est apparue ce week-end, mais à l’époque, les organisateurs du rallye et l’instance dirigeante du sport ont déclaré qu’il n’y avait aucune explication à ce qui s’était passé.

Les persécuteurs antiterroristes français enquêtent

Les procureurs antiterroristes français, dans un communiqué publié mardi, ont déclaré avoir ouvert une enquête préliminaire sur une tentative d’assassinat motivée par le terrorisme.

Le communiqué précise que l’enquête a été confiée à l’agence nationale française de lutte contre le terrorisme.

Le bureau des médias du gouvernement saoudien, CIC, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de ..

L’Arabie saoudite a été le théâtre d’une série d’attaques militantes à grande échelle contre des cibles occidentales dans les années 2000. Les attaques se sont calmées depuis.

Mais fin 2020, une explosion lors d’une cérémonie de commémoration de la Première Guerre mondiale organisée par le consulat de France à Djeddah a blessé plusieurs personnes, lors de la première attaque à l’explosif depuis des années pour tenter de frapper des étrangers dans l’État arabe du Golfe.

Le mois précédent, un Saoudien avait été arrêté après avoir agressé et blessé un agent de sécurité au consulat de France à Djeddah.

Le Dakar, qui en est maintenant à sa 44e édition, a débuté en 1978 comme une course de Paris à la capitale sénégalaise mais s’est déplacé de l’Afrique vers l’Amérique du Sud pour des raisons de sécurité en 2009. Il se déroule entièrement en Arabie saoudite depuis 2020.

En mars de cette année, le circuit de course de la Corniche de Djeddah accueillera une manche de la compétition la plus prestigieuse du monde du sport automobile, la Formule 1. (Reportage de Tassilo Hummel et Nicolas Delame – Reportage supplémentaire de Ghaida Ghantous Aziz El Yaakoubi et Alan Baldwin)