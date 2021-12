Dakota Johnson a fait son premier tatouage à Olivia Colman après une soirée

Dakota Johnson a révélé qu’elle avait mis ses compétences artistiques à profit en tatouant Olivia Colman après une soirée (Photo: Town & Country/ Amanda Demme)

Dakota Johnson a révélé qu’elle avait tatoué Olivia Colman lors d’une after dans ce que la star de The Crown a appelé le début de sa « crise de la quarantaine ».

La star de Cinquante nuances de gris, 32 ans, a régulièrement organisé des soirées étoilées cette année alors que le monde s’ouvrait à nouveau, l’acteur admettant que la pandémie de coronavirus lui avait donné envie de faire la fête plus fort que jamais.

Après une telle fête, à laquelle ont assisté Dakota, Olivia et le reste du casting de The Lost Daughter, les fêtards se sont retirés dans une chambre d’hôtel, où Dakota a fait un tatouage à l’acteur oscarisé.

S’adressant au magazine Town & Country, Olivia, 47 ans, a déclaré qu’elle ne savait pas trop pourquoi elle avait accepté de laisser Dakota la tatouer.

« Peut-être que c’était moi qui étais complètement séduit par cette personne magnifique et que je voulais qu’elle pense que j’étais cool », a plaisanté l’acteur de Broadchurch.

« Ou peut-être était-ce ma crise de la quarantaine. »

Olivia a plongé la tête la première dans sa crise de la quarantaine alors qu’elle permettait à Dakota de lui faire un tatouage au bâton après une soirée bien arrosée (Crédits: .)

La paire n’a pas donné grand-chose d’autre, comme la nature du tatouage ou l’endroit où il se trouve sur son corps, les fans devront donc utiliser leur imagination.

Dakota, qui apparaît sur la couverture du numéro de décembre du magazine Home & Country, pense que les restrictions auxquelles le public a été contraint de vivre en raison de la pandémie signifient que «les gens ne se comportent pas normalement».

Elle a expliqué: « Si vous allez à une fête, vous êtes fou de rage. »

Dakota est superbe sur la couverture du numéro de décembre du magazine (Photo : Amanda Demme)

Dans le cadre de ce désir de « f***ing rage », le casting de The Lost Daughter a remplacé les dîners par des soirées dansantes.

Ces affaires massives et arrosées ont été suivies par Jamie Dornan, la co-vedette de Fifty Shades de Dakota, ainsi que par les stars de The Power of the Dog Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst.

Le casting a de quoi célébrer, avec The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal étant bien accueilli par les critiques avant sa sortie le 7 janvier, y compris par Metro.co.uk qui lui a décerné quatre étoiles sur cinq.

Dakota, Olivia et le reste du casting de The Lost Daughter sont récemment descendus à Londres pour la première du film acclamé par la critique, avec Dakota photographiée avec son petit ami Chris Martin lors d’une rare sortie ensemble.

Elle et le leader de Coldplay sont ensemble depuis quatre ans, mais sont généralement discrets sur leur relation, ayant tendance à ne pas éclabousser leur vie sur les réseaux sociaux.

Le numéro de décembre du magazine Town & Country sortira en kiosque le 7 décembre.

