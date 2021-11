Dakota Johnson critique le réalisateur emblématique Alfred Hitchcock pour le traitement de sa grand-mère Tippi Hedren

Dakota Johnson a beaucoup appris de ses célèbres parents et grands-parents, y compris comment tenir tête aux réalisateurs qui pourraient la pousser trop loin. Lorsque Johnson a décidé de suivre ses parents Don Johnson et Melanie Griffith dans l’industrie du cinéma, sa grand-mère, Tippi Hedren, lui a rappelé de ne prendre « s— » de personne. Johnson a souligné les mauvais traitements infligés à Hedren par Alfred Hitchcock, affirmant que le réalisateur de The Birds avait « ruiné » la carrière de Hedren et n’avait jamais été tenu responsable.

Lors d’une apparition sur le podcast Awards Chatter du Hollywood Reporter, on a demandé à Johnson ce qu’elle avait appris de la carrière de Hedren. « Elle a toujours été très honnête et ferme pour se défendre. C’est ce qu’elle a fait », a déclaré Johnson. « [Alfred] Hitchcock a ruiné sa carrière parce qu’elle ne voulait pas coucher avec lui, et il l’a terrorisée. »

Johnson a déclaré qu’Hitchcock n’avait « jamais été tenu responsable » de la façon dont il avait traité Hedren. Elle a qualifié les actions d’Hitchcock d’abus de pouvoir « totalement inacceptable ». « C’est difficile d’en parler parce que c’est ma grand-mère. Vous ne voulez pas imaginer que quelqu’un profite de votre grand-mère », a déclaré la star de Cinquante Nuances de Grey.

Hedren et Griffith voulaient s’assurer que Johnson n’ait pas la même expérience. Hedren lui a dit de « ne pas supporter ce s- de qui que ce soit », se souvient Johnson. « Elle le dirait d’une manière bien plus éloquente. C’est quand même une star de cinéma tellement glamour. »

Hedren a joué dans The Birds and Marnie d’Hitchcock, devenant membre de la longue lignée des « Hitchcock Blondes » dans les films ultérieurs du réalisateur. Hedren a parlé ouvertement de ses expériences avec le réalisateur, qui ont inspiré le film HBO de 2012 The Girl. Dans ses mémoires, Hedren a affirmé qu’Hitchcock avait déjà essayé de la forcer à l’embrasser dans une limousine et lui avait également demandé de « le toucher » pendant la production de The Birds.

« C’était un moment merveilleux, merveilleux. Je n’avais jamais fait de film auparavant et j’étais – je suppose qu’il a vu une publicité que j’ai faite – et … il a découvert qui j’étais, où j’étais. Il a ensuite rapidement mis moi sous contrat. Et puis découvrir que j’allais être dans un grand film était incroyable. Lui et sa femme Alma étaient mes entraîneurs de théâtre. C’était absolument fabuleux. a déclaré à Fox News en 2017 lors de la discussion de l’incident présumé de la limousine. « Je n’étais pas une jeune femme qui est tombée du camion de légumes. J’étais attristée qu’il ait fait cela, vous savez, qu’il ait décidé de retirer cette carte. J’ai dit: » Cela ne m’intéresse pas. Je ne suis pas va tomber pour ça.' »

Hedren, 91 ans, a déclaré qu’elle avait de l’espoir pour les actrices aujourd’hui. « Je pense que plus d’entre eux disent : ‘C’est ma vie, c’est comme ça que je veux vivre. Soit tu vas me prendre à mes conditions, soit je ne vais pas jouer le jeu' », a-t-elle déclaré en 2017. » C’est devenu plus une entreprise, et pas seulement cette incroyable aura de « Oh, c’est une star de cinéma ! » C’est une entreprise. »

Le nouveau film de Johnson est The Lost Daughter, écrit et réalisé par Maggie Gyllenhaal. Le film est basé sur le roman d’Elena Ferrante et met également en vedette Oliva Colman, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley et Ed Harris. Il sortira en salles le 17 décembre avant de sortir sur Netflix le 31 décembre.