Dakota Johnson dénonce « Cancel Culture », défend Johnny Depp, Shia LaBeouf et Armie Hammer

La star de Cinquante nuances de Grey, Dakota Johnson, a eu des propos controversés sur « l’annulation de la culture » dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter. L’actrice n’a pas reconnu sa position privilégiée en tant que royauté hollywoodienne et la protection que cela peut apporter, choisissant plutôt de parler au nom des agresseurs présumés Johnny Depp, Armie Hammer et Shia LaBeouf.

« Je n’ai jamais vécu cela de première main d’aucune de ces personnes », a déclaré Johnson. « J’ai passé un temps incroyable à travailler avec eux; je me sens triste pour la perte de grands artistes. Je me sens triste pour les gens qui ont besoin d’aide et peut-être de ne pas l’obtenir à temps. Je me sens triste pour tous ceux qui ont été blessés ou blessés. C’est vraiment vraiment triste . Je crois que les gens peuvent changer. Je veux croire au pouvoir d’un être humain de changer et d’évoluer et d’obtenir de l’aide et d’aider les autres. Je pense qu’il y a certainement une surcorrection majeure qui se produit. Mais je crois qu’il y a un moyen pour le pendule pour trouver le milieu. »

Johnson a travaillé avec Depp sur Black Mass en 2015, Hammer on Wounds en 2019 et LaBeouf sur The Peanut Butter Falcon en 2019. « La façon dont les studios ont fonctionné jusqu’à présent, et toujours maintenant, est derrière », a poursuivi Johnson. « C’est une mentalité tellement archaïque de savoir quels films devraient être faits, qui devrait y être, combien les gens devraient être payés, à quoi ressemblent l’égalité et la diversité. Parfois, l’ancienne école doit être déplacée pour que la nouvelle école entre en scène. . »

« Oui, l’annulation de la culture est vraiment un putain de déprimant », a déclaré Johnson. « Je déteste ce terme. » Depp a été accusé d’agression violente en 2015 par son ex-femme, l’actrice Amber Heard, et est toujours enfermé dans une affaire de diffamation avec elle qui devrait être portée devant les tribunaux en 2022. En 2021, plusieurs femmes ont accusé Hammer de violence psychologique, de manipulation , et les violences sexuelles. Une femme nommée Effie s’est manifestée en mars et a accusé Hammer de l’avoir violée violemment. Il a nié ces allégations et est entré en cure de désintoxication en juin après avoir été exclu de plusieurs projets d’acteur. En décembre 2020, LaBeouf a été poursuivi par son ex-petite amie FKA twigs et a fait face à des allégations de violence sexuelle, d’agression et de détresse émotionnelle. La star de Honey Boy a publié une déclaration à l’époque disant que « beaucoup de ces allégations ne sont pas vraies », mais il a accepté la « responsabilité » de ses actions et est entré dans un programme en 12 étapes.