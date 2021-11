Dakota Johnson dit que l’annulation de la culture est un « F – king Downer »

Dakota Johnson peut être annulée pour ses commentaires sur annuler la culture.

L’actrice de Cinquante Nuances de Grey a qualifié le mouvement de « f – king downer » dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, disant qu’elle comprend que les gens doivent être tenus responsables, mais se demande si l’annulation de la culture fait plus de mal que de bien.

En tant que personne qui a déjà travaillé avec Labeouf chiite et Armie Marteau, l’actrice a apparemment des sentiments mitigés à la lumière des allégations d’abus auxquelles chaque homme a été confronté, partageant: « Je n’ai jamais vécu cela de première main d’aucune de ces personnes. »

Dakota a précédemment joué aux côtés d’Armie dans The Social Network et le film d’horreur 2019 Wounds, qui est sorti la même année que son film The Peanut Falcon, avec l’acteur d’Even Stevens.

Dakota a déclaré qu’elle avait « un temps incroyable à travailler avec eux » sur ces projets, bien que sa relation avec chaque individu soit purement professionnelle.