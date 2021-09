Dakota Johnson éblouit dans une robe totalement transparente au Festival du film de Venise

Italie costumes Dakota Johnson.

Le vendredi sept. 3, l’actrice de 31 ans a osé se mettre à nu sur le tapis rouge pour l’avant-première à la Mostra de Venise de son dernier film, The Lost Daughter. Dakota a illuminé la soirée étoilée dans une robe transparente de Gucci.

Une frange en cotte de mailles argentée drapait et autour de ses épaules, tandis que des ornements étincelants ornaient chaque centimètre de l’ensemble transparent. Elle a complété le look audacieux mais sophistiqué avec une paire de gros talons dorés, des vagues ébouriffées et un glam de mauvaise humeur.

Alors que beau de longue date Christophe Martin n’a pas assisté à la première avec Dakota, elle n’était pas seule sur le tapis. directeur créatif de Gucci Alessandro Michele et réalisateur italien Luca Guadagnino tous deux ont accompagné la star de Cinquante Nuances de Grey lors de sa grande soirée.

Dakota joue aux côtés Olivia Colman, Peter Sarsgaard, Ed Harris et Paul mescal dans La Fille perdue, qui marque Maggie gyllenhaalde ses débuts en tant que réalisateur et sortira en salles et sur Netflix plus tard cette année.