Dakota Johnson et Chris Martin ont acheté QUOI dans une épicerie ?

Nous avons le sentiment à l’intérieur de Dakota Johnson et Christophe MartinLe réfrigérateur de ressemble à « Quelque chose comme ça ».

Le couple, qui E! Les nouvelles confirmées plus tôt cette année ont emménagé ensemble, ont été aperçues en train de faire l’épicerie le dimanche 14 novembre au marché haut de gamme d’Erewhon à Los Angeles. Pour la sortie décontractée, Dakota portait un t-shirt Bruce Springsteen and the E Street Band, un pantalon beige et des mocassins noirs. Pendant ce temps, Chris a bercé un haut bleu, un jogging sombre et des baskets avec des lacets rose fluo.

Bien que le duo ait opté pour des looks décontractés pour leurs courses, il semble que le couple se sente bien dans l’âme.

Mis à part un sac d’épicerie et des cafés à la main, Dakota et Chris ont été vus quitter le magasin avec une cruche d’un demi-gallon d’eau Ophora, selon un témoin. Un pack de quatre boissons, que le site Web de la marque décrit comme « l’eau la plus saine au monde » car elle est « nano-pure, hyper-oxygénée, alcaline et prête à être sirotée ou vaporisée », se vend actuellement en ligne pour un énorme 80 $.