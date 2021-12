Dakota Johnson parle de sa relation « privée » avec Chris Martin de Coldplay

L’actrice Dakota Johnson et le leader de Coldplay Chris Martin sont en couple depuis 2017, mais ils sont notoirement privés de leur relation et gardent leur romance hors de la presse. Dans une nouvelle interview avec Elle UK pour promouvoir la sortie de son nouveau film Netflix, The Lost Daughter, Johnson a brièvement parlé de leur relation et de la façon dont ils gardent les choses discrètes.

« Nous sommes ensemble depuis un bon moment et nous sortons parfois, mais nous travaillons tous les deux tellement que c’est agréable d’être à la maison et d’être confortable et privé », a expliqué Johnson, choisissant de ne révéler aucun détail. « La plupart des fêtes ont lieu à l’intérieur de ma maison. » Le couple est resté plutôt discret sur leur relation, se soutenant discrètement lors d’une poignée d’événements et de concerts sur le tapis rouge, mais l’actrice a déclaré à Tatler en 2018 que Martin la rendait « très heureuse ».

« Chris est éperdument fou », a déclaré une source à Us Weekly en 2018, et depuis, il y a eu des rumeurs de fiançailles persistantes. « Chris est très jeune de cœur, il est donc logique qu’il soit avec quelqu’un de plus jeune », a déclaré l’initié de Us Weekly. « Il aime les types créatifs, il est donc logique qu’il sorte avec des actrices. Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles Dakota est vraiment son type. »

Johnson a été la première relation très médiatisée de Martin après son « découplage conscient » avec son ex-femme Gwyneth Paltrow en 2016. L’ancien couple partage deux enfants, Apple, 15 ans, et Moses, 13 ans, et s’est engagé à coparentalité pacifiquement. Paltrow a parlé de Johnson à Harper’s Bazaar en 2020, expliquant que bien que cela puisse être non conventionnel, ils ont une très bonne relation.

« Je l’aime », a déclaré Paltrow à propos de Johnson. « Je peux voir à quel point cela semblerait étrange parce que c’est en quelque sorte non conventionnel. Mais je pense que, dans ce cas, je viens de l’avoir parcouru de manière itérative, je l’adore. Je commence toujours à penser au signe esperluette – que pouvez-vous apporter d’autre au lieu d’être résistant ou d’être insécurisé par ? Il y a tellement de jus à se pencher sur quelque chose comme ça.

Depuis 2020, le couple est devenu encore plus sérieux. Les rumeurs de fiançailles ont commencé à tourbillonner en décembre lorsque Johnson a été vu arborant une énorme bague d’émeraude sur un doigt très important, laissant les gens se demander s’ils se marieraient bientôt.

Martin et Johnson ont également déposé des millions sur un manoir à Malibu en janvier 2021, dont ils prévoient d' »en faire leur résidence principale », a déclaré une source à Us Weekly. « Ils sont vraiment ravis et heureux de leur achat » et « très impatients d’emménager » ensemble.