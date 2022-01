Dakota Johnson se sent plus âgée que Chris Martin

« Parfois, j’ai l’impression d’avoir 48 ans et d’autres fois 26. J’ai vécu beaucoup de choses tout au long de ma vie, en particulier dans ma jeunesse, donc je dirais qu’en général, je me sens plus vieux que je ne le suis vraiment. » a révélé la star hollywoodienne en conversation avec l’édition britannique du magazine Elle.

Chris a décidé qu’il ne voulait pas être en couple avec Dakota pour le moment. (Agence du Mexique)

Les deux amoureux jouissent d’une agréable coexistence dans l’une des grandes demeures qui bordent la côte de Malibu, en Californie, il n’est donc pas étonnant que Dakota et Chris, au lieu de sortir dans les endroits à la mode de la région, préfèrent se rassembler chez lui. beaucoup d’amis à la maison et y organisent des fêtes amusantes qui peuvent durer jusqu’au petit matin.

« Nous sommes ensemble depuis longtemps et nous sortons de temps en temps. Mais nous travaillons tous les deux beaucoup et nous aimons être à l’aise à la maison, avec notre intimité. La plupart des fêtes auxquelles nous assistons ont lieu à l’intérieur de notre maison », a expliqué qu’il était le protagoniste de Cinquante Nuances de Grey.