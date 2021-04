Dakota Johnson sera la vedette d’une nouvelle adaptation de ‘Persuasion’ ⋆ .

Il y a (soupir) deux adaptations du roman d’amour de Jane Austen, Persuasion, dans les œuvres, et l’une d’entre elles a attrapé Dakota Johnson pour jouer le rôle de l’héroïne, Anne Elliot. La directrice de théâtre Carrie Cracknell fait ses débuts au long métrage avec le projet, qui a été décrit comme une «approche moderne et spirituelle d’une histoire bien-aimée».

«Vivant avec sa famille snob au bord de la faillite, Anne Elliot est une femme anticonformiste avec des sensibilités modernes. Lorsque Frederick Wentworth – le fringant qu’elle a jadis renvoyé – retombe dans sa vie, Anne doit choisir entre mettre le passé derrière elle ou écouter son cœur lorsqu’il s’agit de seconde chance. (via THR)

Persuasion est le dernier roman entièrement achevé par Jane Austen et a été publié six mois après sa mort. Elle a été bien accueillie et a fait l’objet de nombreux discours littéraires car elle indique, si Austen avait vécu, les différentes directions que son écriture aurait pu prendre.

Je suis fan des trois romans moins adaptés d’Austen: Persuasion, Mansfield Park et Northanger Abbey. Ils ont tendance à être sous-adaptés car ils ne sont pas aussi amusants, et Persuasion montre surtout un changement dans les sentiments d’Austen envers la classe. Dans beaucoup de ses romans, les héroïnes sont sauvées de la pauvreté par l’illustre mariage d’un seigneur ou d’un homme titré avec son propre vieil argent. L’intérêt amoureux dans Persuasion est Frederick Wentworth, un homme autodidacte qui est très galant et a un bon sens dans ses choix financiers.

Ces concepts, bien que très normalisés maintenant, représentaient une évolution dans la réflexion d’Austen sur le type d’homme qui devrait être la norme romantique. A bas les ducs et la noblesse, et avec ce nouveau héros ouvrier.

De plus, Anne Elliot a 27 ans lorsque le livre commence, et cela fait d’elle l’aînée des héroïnes principales d’Austen, ce qui lui permet un niveau de maturité et de connaissance de soi différent des héroïnes précédentes, qui avaient toutes leur propre «maturité». récit. Anne est déjà devenue majeure et on lui demande de faire des choix d’adulte avec un esprit adulte en conflit avec un cœur qui s’attarde pour l’amour passé.

En raison de cette configuration, il y a beaucoup à faire avec une nouvelle adaptation, mais tout dépendra du casting et de l’écriture ultérieurs. Bien que j’aie apprécié Emma de 2020, j’aurais également souhaité que le film fasse des choix de casting plus progressifs. (Même si deux des femmes étaient des Latinas blanches, elles sont toujours blanches.) Bridgerton a souligné que les gens l’accepteront si tout le monde a chaud.

Quand j’ai vu qu’il allait y avoir une nouvelle adaptation de Jane Austen, en tant que femme noire, ma première réaction a été «une autre». Mais quand j’ai vu que c’était la Persuasion et le célèbre sous-interprète des affectations Dakota Johnson, j’ai dit: «Au moins, cela a une certaine saveur.»

Si nous voulons continuer à obtenir ces adaptations, changeons au moins qui sera choisi.

(via Vulture, image: 20th Century Fox)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]